盧明光：今年全球併購市場 有望持續活絡

新冠疫情防治隨疫苗逐漸施打出現一絲曙光，台灣併購與私募股權協會理事長盧明光指出，回顧2020年全球併購市場活動，仍然可以看出疫情帶來的衝擊，展望2021年，可以預期，在疫苗開發有成、貨幣寬鬆政策持續下，全球併購市場將有望持續活絡。

資誠聯合會計師事務所、普華國際財務顧問公司與台灣併購與私募股權協會26日發布「2021台灣併購白皮書」，普華國際財務顧問公司董事周容羽分析，去年全球併購動能主要受到新冠疫情影響，全球經濟不確定性風險驟升，且跨國旅遊受阻亦連帶影響跨國併購交易的執行，併購交易額約2.8兆美元、交易件數4萬5268件，分別較上一年度衰退17%及11%。

然而，2020年下半年度隨疫情擴散趨緩、各國貨幣寬鬆及疫情所催生的數位科技商機，帶動多起科技業的巨額併購案，併購交易額較去年同期成長約21%，呈現先蹲後跳的趨勢。

台灣2020年交易件數相較2019年衰退，但整體併購交易額大幅成長47%，主要反映在中美衝突、供應鏈轉型升級及創新技術的推動下，台灣企業除持續投入有機增長的模式，也積極透過國內同業整併及海外收購具關鍵技術與市場地位的標的來加速布局，科技產業成為主要併購動能，前十大交易中有八筆與科技產業相關。此外，多筆超過5億美元的大額交易案如環球晶併購世創、可成出售中國泰州廠予藍思科技、富邦金收購日盛金及和碩收購鎧勝-KY等，推動台灣2020年併購交易市場。

富采投資控股公司董事長李秉傑指出，美中貿易戰使科技產業的競爭態勢及供應鏈產生顯著改變。未來的競爭格局將會是聯盟與聯盟、供應鏈與供應鏈之間的競爭，台灣科技產業需要為未來5至10年布局規劃，才能在市場與各國大廠競爭。

周容羽認為，後疫情時代台灣ICT產業戰略新布局方面，企業正逐步由競轉合的「打群架」概念，發展應用生態圈，提供整合性解決方案；至於企業供應鏈轉型升級蛻變新契機，則是由硬體轉向軟體，從工業化趨向自動化與智能化，透過長短鏈搭配，布局下個高成長新藍海，以對接高度客製化場域經濟。

周容羽說，在與多家科技業者深度訪談後，白皮書彙整台灣ICT產業在未來供應鏈轉型升級契機的「三大方向、六大建議」，提供給企業做為借鏡參考。包括方向一：優勢布局再盤點-「優化集團核心能力」與「長短鏈搭配布局」；方向二：關鍵市場重定義-「提前切入藍海市場」與「高度客制化場域經濟」；方向三：適配資源享永續-「人才培養與資源共享」與「ESG永續發展」。

普華國際財顧公司董事長游明德指出，在企業轉型升級的過程，唯有時刻檢視自身仍缺乏的布局與能力，並適時找到對的人、對的方法、對的資源去補強，才能舖平企業邁向成功的最後一哩路。

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