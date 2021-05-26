快訊

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

這家科技廠好佛心！防疫期間錄取未報到先發薪

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

台灣疫情擴散，各科廠大廠也想儘辦法維持生產線正常運作，更有科技大廠即使在疫情居家遠距上班期間，一旦經公司錄取，在尚未到公司正式報到上班，但公司已按月薪開始給付薪資，今早在網路也引起網友熱議，有這麼佛心的科技廠，防疫期間讓準員工可以在家「躺著賺」，據悉，該公司是IC控制晶片大廠群聯（8299），而該公司也證實，確有此事。

今日在網路社群網友發布文章表示，他錄取國內科技大廠，錄取之後卻因疫情關係，目前無法正式報到上班，預計報到日期延後二周，不過，人資已通知他，薪資已經開始計算，此文發出後，引起網友熱議，多數網友都羨慕公司超佛心，準員工還沒上班，在家安心躺就開始領薪水，經求證該公司是全球控制IC大廠群聯。

群聯證實此網路消息，該公司並表示這是公司延後報到的「補償薪資」政策，從台灣進入三級防疫之後，公司雖然仍積極面試相關人才，但仍受到疫情影響，多數新進人員短期間內仍無法正式到公司報到、就職，不過，該公司表示，這段期間所有經公司錄取，但因疫情尚未報到的員工，全數都開始按月薪給付薪資，且完全沒有任何折扣，以目前防疫政策，預計持續到6月14日為止。

該公司表示，今年預計至少新增300至500名人員，董事長潘健成3、4月時，親自跑過10餘所國內大學，進行演講、招募，潘健成也多次在法說會上表示，去年以來，群聯接單情況相當理想，但接單的困難反而是研發人員還不夠，因此，今年以來積極招募，據了解，目前已招募的新人約有200人左右。

疫情 薪資 群聯

延伸閱讀

群聯好大氣！新人報到日延後 將依天數補償薪資

月薪八萬竹科男報稅完吃不起便當 網一看家庭支出：幼稚園太貴了吧

群聯每股純益8.56元 優於預期

群聯電子首季獲利創歷史次高 EPS 8.56元

相關新聞

廣達員工爆員工染疫公司未分流？ 公司：居家上班延長到周五

筆電代工大廠廣達（2382）在員工染疫後，未實施分流上班，只有三天（5月24日至26日）居家上班，部分員工不滿，憂心公司...

傳與Sony合資日本建廠 台積電不評論

日本媒體報導，台積電與索尼（Sony）可能合資在日本建廠，總投資金額逾1兆日圓。對日本投資傳聞，台積電表示不評論

研調：全球15大半導體廠 台積電Q1業績年增幅續超三星

IC Insights發布最新研究統計，統計全球15大的半導體公司成長表現，首季營收平均年成長21%，其中台積電（233...

盧明光：今年全球併購市場 有望持續活絡

新冠疫情防治隨疫苗逐漸施打出現一絲曙光，台灣併購與私募股權協會理事長盧明光指出，回顧2020年全球併購市場活動，仍然可以...

視訊會議軟體都免費，服務商賺什麼？

原來以為只是備而不用的居家辦公（WFH）方案，過去10天以來，成為許多上班族的日常，不太熟悉的線上視訊會議系統也愈用愈順。不管是Microsoft Teams、Webex、Zoom、Google meet等，個人用戶絕大多數都是使用免費的...

群聯好大氣！新人報到日延後 將依天數補償薪資

疫情升溫，打亂不少科技大廠的徵才規劃，連帶影響新人報到時間，有名網友在PTT科技版上發文，表示自己原先要在板橋P公司報到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。