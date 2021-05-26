這家科技廠好佛心！防疫期間錄取未報到先發薪

台灣疫情擴散，各科廠大廠也想儘辦法維持生產線正常運作，更有科技大廠即使在疫情居家遠距上班期間，一旦經公司錄取，在尚未到公司正式報到上班，但公司已按月薪開始給付薪資，今早在網路也引起網友熱議，有這麼佛心的科技廠，防疫期間讓準員工可以在家「躺著賺」，據悉，該公司是IC控制晶片大廠群聯（8299），而該公司也證實，確有此事。

今日在網路社群網友發布文章表示，他錄取國內科技大廠，錄取之後卻因疫情關係，目前無法正式報到上班，預計報到日期延後二周，不過，人資已通知他，薪資已經開始計算，此文發出後，引起網友熱議，多數網友都羨慕公司超佛心，準員工還沒上班，在家安心躺就開始領薪水，經求證該公司是全球控制IC大廠群聯。

群聯證實此網路消息，該公司並表示這是公司延後報到的「補償薪資」政策，從台灣進入三級防疫之後，公司雖然仍積極面試相關人才，但仍受到疫情影響，多數新進人員短期間內仍無法正式到公司報到、就職，不過，該公司表示，這段期間所有經公司錄取，但因疫情尚未報到的員工，全數都開始按月薪給付薪資，且完全沒有任何折扣，以目前防疫政策，預計持續到6月14日為止。

該公司表示，今年預計至少新增300至500名人員，董事長潘健成3、4月時，親自跑過10餘所國內大學，進行演講、招募，潘健成也多次在法說會上表示，去年以來，群聯接單情況相當理想，但接單的困難反而是研發人員還不夠，因此，今年以來積極招募，據了解，目前已招募的新人約有200人左右。

商品推薦