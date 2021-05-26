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半導體設備瘋出貨、續刷新高 全球5G績效耀眼

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
5G指數與國際知名指數今年以來總報酬率。元大投信提供
5G指數與國際知名指數今年以來總報酬率。元大投信提供

半導體晶片荒未解，但5G發展持續向前推進，帶動國際半導體產業協會（SEMI）統計的設備製造商出貨金額達連續3個月創歷史新高，國際知名半導體設備大廠最新獲利亦連連傳出佳音，元大5G ETF元大未來關鍵科技（00876）追蹤iSTOXX全球未來關鍵科技指數，今年截至4月底報酬率達14.99%，5G長線看好，法人說，投資人可逢修正時分批進場，建立長期持有部位。

根據國際半導體產業協會（SEMI）北美半導體設備出貨報告，2021年1月、2月、3月出貨金額分別達30.382億美元、31.431億美元、32.739億美元，今年以來一路走高，已連續三個月創歷史新高紀錄。

全球第三大的半導體設備大廠－日本東京威力科創（TEL、Tokyo Electron Limited）近期調高財報預測、全年獲利可望再創歷史新高，TEL社長河合利樹在媒體採訪時表示，半導體目前的盛況「只不過是在大行情的入口」，並看好本次的大行情將維持數年。

在5G、半導體熱潮推動下，元大5G ETF的元大未來關鍵科技也連帶受惠，其追蹤iSTOXX全球未來關鍵科技指數第三大成分股即為日本東京威力科創，根據彭博資訊，該指數今年以來截至4月底報酬率達14.99%，更勝國際知名S&P 500指數的12.12%、道瓊工業指數的11.28%、那斯達克綜合指數9.27%。

元大未來關鍵科技ETF研究團隊指出，5G為2021年最夯的投資主題，不僅創造半導體需求，更進而引發晶片缺貨、漲價潮，建議看好新科技發展的投資人，可將把握新科技萌芽期逢低進場。

SEMI指出，新冠疫情將持續驅動數位轉型，半導體先進製程需求龐大，全球半導體設備投資今年下半年可望再創新高；世界半導體貿易統計協會(WSTS)也認為，2021年全球半導體銷售額預估年增達8.4%，屆時可望以4,694億美元再創歷史新高紀錄。

元大未來關鍵科技有硬5GETF之稱，瞄準5G產業中深具硬實力的零組件廠商，集結各國家的5G製造及設計大廠，專注於關鍵科技製造龍頭，不僅布局全球，更是台灣目前唯一一檔涵蓋全球零組件龍頭大廠的5G主題ETF，除了半導體產業外，也包含被動元件以及其他5G零組件產業，如產品涉及5G手機、5G基地台及5G電動車等。

半導體 5G

延伸閱讀

SEMI：全球8吋晶圓產能2024年創新高 每月660萬片

北美設備出貨 連五月創高

4月北美半導體設備製造商出貨金額 連四個月創新高

MIC：四大動能驅動 2021全球半導體成長10.9%

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