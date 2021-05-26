5G毫米波今年將快速發展 法人：有助5G加速布建

使用者無論是在家使用5G固定無線接取，在火車站邊走邊串流電視節目，在辦公場所或學校使用企業級連網，還是身處人潮密集場所等類似的公共場合，5G毫米波這項先進技術都能提供超大頻寬支援。富邦證券表示，5G毫米波在今年後將進入快速發展期，因此，除了晶片、第三代半導體材料等產業外，小型基地台、IoT及射頻元件產業鍊，也都值得投資人持續關注。

美國總統拜登3月31日在匹茲堡發表2兆多美元基礎建設方案，內容除了修繕道路橋梁等傳統基礎設施計畫，還包括能源轉型對付氣候變遷及加強年長者照護等。在拜登所發表的基礎建設計畫中，除了造橋鋪路等基礎設施外，也包含如半導體、電動車等未來發展重點產業。其中，拜登將花費1,000億美元發展5G建設。

5G正式名稱為第五代行動通訊系統（5th generation mobile networks），是指第五代行動通訊技術。而5G除提供上網的速度之外，還有將廣泛運用在AR、VR、物聯網、廣播類服務、AI、無人駕駛等。

目前5G頻段可分為6GHz以下的Sub-6，以及24GHz以上的毫米波（mmWave）兩種類型。富邦證券表示，毫米波技術受到傳送距離過短，必須建置許多基地台來傳送訊號，將會使5G建置費用大幅增加。目前主要提供5G商轉的電信商，多數仍是以Sub-6技術為主。Sub-6主要是依附在4G之上增加頻寬，因此，可以快速布建。Sub-6的頻段與現有的4G LTE相近，主要差別就是將頻寬增加以提升速度，因此又被稱為初階的5G。

根據Ericsson統計的全球行動通訊覆蓋率，目前地球上90%以上的人口已享有基本3G行動通訊服務，75%以上的人口可以使用4G通訊。至2025年，5G網路的覆蓋率可望涵蓋全球一半以上的人口。GSMA預估，2025年全球5G通訊的平均滲透率將達到18%，超過15億的人口實際使用5G通訊。屆時美國的滲透率可望達到50%，約1.88億的行動通訊用戶採用5G服務；中國的5G滲透率則可望達到36%，用戶數量超過6億，占全球5G用戶約4成。

全球手機業者、電信運營商已陸續推出5G服務，考量廣大使用者對於傳輸速度、連接品質的強勁需求，以及數據依賴程度的增加，全球5G使用量可望在未來數年大幅增加。富邦證券表示，5G的普及也將帶動物聯網（IoT）應用的連接數加速成長年複合增長率將達28%。根據全球行動通信系統聯盟估計，5G技術問世對全世界未來15年的經濟貢獻將高達2.2兆美元，涵蓋眾多領域。

5G在特點上除了傳輸速度快以外，還有三大特點：1. 高頻寬：高頻寬是透過增加頻寬來增加速度；2. 低延遲：透過降低資訊傳送的時間來降低延遲；3. 廣連結：在同樣的範圍內能連接更多的裝置。

中國5G發展以Sub-6技術為主，但Sub-6在傳輸速率、低延遲及頻寬上都不及毫米波。富邦證券表示，但毫米波有個致命的缺點就是訊號覆蓋範圍太小，因為繞射能力低、傳不遠，因此必須蓋更多的小型基地台（Small Cell）來增加整體訊號的覆蓋面積，也會使5G佈建成本大幅增加。美國同時發展毫米波與Sub-6並行。毫米波的頻段則是大幅提升至24 GHz以上，其傳送速度、穿透力都很強，又被稱為進階5G。

高通最新的毫米波技術，克服了毫米波的缺陷，真正實現了全球首次增程毫米波5G NR數據傳送，將覆蓋距離增加至3.8公里，比現有的Sub-6的傳輸距離更遠，完全解決了毫米波無法長距離傳輸的問題。因此，當高通毫米波技術大幅應用之下，將可降低毫米波建置成本，實現真正的5G傳輸。 2025年全球5G滲透率。（資料來源: GSMA、Ericsson） 毫米波與Sub-6差異比較。（資料來源:富邦證券整理）

商品推薦