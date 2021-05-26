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群聯好大氣！新人報到日延後 將依天數補償薪資
疫情升溫，打亂不少科技大廠的徵才規劃，連帶影響新人報到時間，有名網友在PTT科技版上發文，表示自己原先要在板橋P公司報到入職，但報到日延後兩周，不過該公司人資表示，會依延後天數補償薪資，對此，群聯（8299）證實，確有此事。
網友說，原本預計在5月17日於板橋P公司報到，沒想到報到前的週末疫情爆發，人資聯絡要延後兩週報到，結果人資說，公司將會依延後天數補償薪資，讓該名網友不禁讚嘆，大公司的氣度就是不一樣。
據悉，板橋P公司是群聯在板橋設立的RD研發部門，而公司也證實確有此事。
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