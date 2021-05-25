圓展最新AI自動追蹤攝影機 居家看直播也像親臨實境

全球自動追蹤PTZ攝影機與智慧未來教室、遠距教學領導品牌圓展科技（3669），推出全新AI自動追蹤攝影機AVer PTC330以及AVer PTC330N，居家防疫一樣可享有高品質娛樂活動。

圓展表示，PTC330(N) 特別針對影音製播及活動直錄播所設計，搭載全新「複合追蹤模式」（Hybrid Mode），加上易於使用的特性，讓各行各業直播串流秒上手。無論直播記者會、轉播畢業典禮，還是錄製遠距教學課程，PTC330(N) 將所有流程化繁為簡，強大追蹤功能成為活動大助力。

PTC330(N) 的自動追蹤功能以AI人形辨識演算法為基礎，發展出全新的「複合追蹤模式」。在此模式下，當使用者在「區域追蹤模式」熱區，攝影機可同時拍攝主角和背後的螢幕內容；當主角離開預設區域，攝影機便自動切換成「講者追蹤模式」，追焦主角在會場的每處身影。「複合追蹤」結合「區域追蹤」和「講者追蹤」模式，如同專屬攝影師如影隨形，讓所有活動呈現最大化的臨場效果。

圓展指出， 除了複合模式外，PTC330(N) 還配備以下功能，並且具有： 超級簡單「一鍵即追」功能：透過Web UI點擊畫面上的主角或使用遙控器，按一個鍵，鏡頭就可以自動轉換追蹤另一個主角。

精準追蹤技術：圓展獨步全球的「AI人形辨識技術」，自動偵測人形，開啟精準追蹤，即使被他人擋住，攝影機依然緊緊鎖定追蹤目標。

隨時隨地都是主場：Full HD 1080p超清晰畫質，在2倍無損變焦（Sensor Zoom）的加乘，放大倍率可達60倍，精緻呈現每個細節。

圓展強調，平穩的PTZ攝影機運鏡輔以AI功能，PTC330(N) 如同多機作業，在每一場完美的活動中扮演重要推手。值此時刻，圓展推出新的專業影音（Pro AV）直錄播解決方案，為企業、教育、體育、電競、政府、宗教、醫療和表演藝術等行業提供串流新選擇。

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