特斯拉技術大轉彎 台灣砷化鎵三雄振奮

根據彭博報導，特斯拉正悄悄在Model Y車種上裝置光達大廠Luminar的光達感測器（LiDAR），進行自駕車測試，引發業界高度關注；市場認為，特斯拉技術突然大轉彎，將有利於穩懋（3105）、宏捷科（8086）、全新（2455）等國內光達供應鏈業績向上。

據悉，馬斯克原先對光達技術嗤之以鼻，認為自駕車必須使用鏡頭才是「唯一解」，並且在社群媒體上大肆批評光達技術是「徒勞無功的差事」，甚至曾公開表示「任何公司若依賴光達技術，註定將會失敗」。

然而，隨著特斯拉技術轉向，並開始導入光達感測器後，市場預測，以特斯拉位居全球自駕車龍頭的地位，將有助於光達商機全面爆發；而台廠當中，法人預估，穩懋將受惠最深，而上游磊晶廠全新以及同業宏捷科亦有望搭上光達商機列車。

業界人士表示，無論是鏡頭或者光達感測器，在自駕車應用中，都是代替「人眼」的關鍵利器，而馬斯克原先認為鏡頭較為可靠，但其實在許多惡劣的駕車環境下，光達因技術特性，反而可以「看見」更多車輛四周的狀況，安全性其實更高。

針對特斯拉開始測試光達所帶來的自駕車效益，國內供應鏈均不予置評。法人表示，穩懋因承接iPhone 12 Pro的光達感測器訂單，因此具有豐富的量產經驗，而且產能最大，預料也是最有機會切入特斯拉光達供應鏈的國內業者。

穩懋今（25）日公告，已委託中麟營造公司開始興建高雄南科新廠，近期將開始動工，預計2023年後完工，打造全球最大砷化鎵生產基地，估計產能將較現有規模激增三倍以上，從目前的每月4.1萬片，擴張至14萬至15萬片，藉此一舉拉開與競爭對手的差距。

穩懋董事長陳進財曾指出，高雄南科新廠的龐大產能，主要是著眼未來5G、6G以及自駕車商機；在自駕車方面，預估未來對感測器或射頻元件的需求會相當大，因此公司必須預先準備產能，提前卡位市場商機。

除特斯拉外，蘋果也正積極開發自駕車，而穩懋是蘋果手機、平板的主要供應鏈之一，未來若蘋果自駕車問世，估計穩懋也將擠身供應鏈，提供相關射頻元件。

至於全新為上游磊晶廠，負責提供穩懋、宏捷科射頻元件原料，同時也是亞洲最大的砷化鎵磊晶廠，因此相當有機會打入供應鏈；而宏捷科雖然產能較穩懋小，但近年來也積極開發光達感測器，並努力耕耘車用市場，預料同樣有望受惠。

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