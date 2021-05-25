威盛子公司威峰有一員工確診 目前住院治療中

威盛今日證實，該公司旗下USB控制晶片設計公司威鋒（6756）有一位員工確診，目前已住院妥善治療中，相關接觸人員工也進行居家自主隔離。

威峰所屬的遠東工業區管理委員會也立刻發布公告，表示威峰在5月22日得知該名員工確診，隨即針對該員工作地點及動線及辦公樓層進行全面清消；遠東工業區也於24日針對公共區域進行全面大消毒，並於今日起針對公共區域增加消毒頻率至每日五次。

威鋒成立於2008年，是昔日股王威盛旗下的金雞母，主要業務為開發USB高速傳輸、USB Type-C與USB PD等控制晶片，去年12月以每股168元上市交易，由於產品用於遠端設備，被視為新冠肺炎疫情受惠股，未來公司在這波疫情卻有員工染疫。

威盛發言體系表示，公司平常對防疫要求即相當重視，自中央疫情指揮中心發布三級警示後，公司於本月17日起，即實施全面性居家辦公，同時依部門組織特性，啟動分組分流等營運模式，並密切關注疫情變化及政策進行調整；此事件不影響公司整體營運、客戶及合作夥伴。

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