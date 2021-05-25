橘子擴展版圖 進軍網路文學、漫畫市場

遊戲業者橘子（6180）今（25）日宣布旗下網路文學平台「文學星」正式上線，會與即將成立的漫畫平台「漫畫星」聯手並進，進軍網路文學及漫畫市場。橘子表示，集團透過beanfun!平台、遊戲、電商、金流、影視音製作、OMO策展品牌、海內外通路上的優勢布局，期望打造台灣原創作品前所未有的內容IP生態圈，為作品找到多元接觸點及商轉機制，協助台灣原創內容創造價值。

橘子表示，集團近年來持續支持原創內容，觸角深入遊戲、動畫、電影、影視節目及新媒體等領域，剛在beanfun!平台登場的「文學星」是集團籌備已久、進軍原創內容市場的首發之作，第一階段與城邦集團旗下POPO原創市集、尖端集團原創星球等合作，引進上百部原創小說，預計第3季會與策略夥伴合推大型徵稿活動，推動跨界合作專案。

橘子也看好台灣漫畫圖像創作者潛力，為台漫產業開啟創新營運模式，決定打造全新漫畫平台「漫畫星」，最快將在今年10月正式上線，支援多螢載體，提供翻頁漫畫及長條漫畫閱讀功能，提供豐富漫畫內容及友善閱讀體驗。

橘子指出，「文學星」及「漫畫星」編輯、開發及營運團隊現已到位，即日起號召全台灣創作者一起壯大台灣內容。另一方面，橘子也將善用集團的大數據挖掘能力，結合完整數位閱讀資料，作為未來策劃新內容的參考，也是協助IP轉化價值的重要基石。

展望今年下半年，橘子將陸續嘗試多項跨界專案，包括以自製手遊「便利商店口袋版」為主題的原創漫畫徵件，與來自出版社及音樂廠牌的合作夥伴共同製作、開發原創圖像商品，也將跨足vtuber領域。除了鞏固橘子集團IP陣容，更期待打造出台灣第一個跨領域的超級IP。

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