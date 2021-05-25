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宏達電VIVE產品降價 助用戶居家用VR運動、學習

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
協助用戶居家用VR運動、學習，宏達電VIVE產品降價。 宏達電／提供
協助用戶居家用VR運動、學習，宏達電VIVE產品降價。 宏達電／提供

宏達電（2498）今（25）日宣布，疫情帶來新型態工作及學習模式，為幫助用戶宅在家時也可以透過虛擬實境（VR）運動與學習，今日推出VIVE指定系列降價活動，最高降幅達3,100元，並加贈VIVEPORT Infinity 2個月會員訂閱服務。

宏達電表示，今日起至HTC VIVE網路商店、HTC專賣店及專櫃店及HTC VIVE授權經銷商門市，購買VIVE Cosmos降為20,900元（原價22,900元）、VIVE Cosmos Elite降為27,900元（原價29,900元）、VIVE Pro一級玩家降為28,900元（原價30,900元）、VIVE Pro專業版降為36,900元（原價39,900元）及VIVE Pro Eye降為42,900元（原價46,000元），另贈送VIVEPORT Infinity無限訂閱服務2個月，可在家暢玩VIVEPORT應用商店內數千款VR內容。

宏達電表示，隨著全球VR產業發展，VR內容也不斷推陳出新，HTC VIVEPORT推出各式經典熱銷作品，以及多款適合全家大小同樂，並同時能兼具運動與學習的VR內容，如經典遊戲VR版《憤怒鳥VR：豬島》、獲得多項國際獎項的VR動畫《咕嚕米的眼睛》、有助於燃燒大量卡路里的拳擊運動《Creed: Rise to Glory》、各種虛擬運動乒乓球及網球競技《Virtual Sport》、虛擬棒球《棒球國王VR Plus》，和一秒就能飛出國享受世界級美景《直升機模擬器 VR 2021》，與全球知名博物館藝術內容如法國羅浮宮《蒙娜麗莎：越界視野》、英國V&A博物館《好奇的愛麗絲》，以及國立故宮博物館《鵲華秋色圖-VR中文版》等，還有可支援遠距協作與虛擬會議《VIVE Sync》。加入VIVEPORT Infinity會員，即可無限飽覽與體驗數千款VR內容。

其中VIVE Sync為遠距協作和虛擬會議平台，應用範圍從辦公室到教室內，以及到消費者社群活動，可讓團隊和合作夥伴在共享的虛擬空間中進行協作，創建私人會議或教學空間，與世界各地的同事或學生面對面交流，進行肢體語言互動，並可猶如在真實空間中走動，提高協作效率與合作默契。

協助用戶居家用VR運動、學習，宏達電VIVE產品降價。 宏達電／提供
協助用戶居家用VR運動、學習，宏達電VIVE產品降價。 宏達電／提供

VR HTC

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