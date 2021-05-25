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不出門防疫筆電又壞掉怎麼辦？華碩有這招

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

品牌華碩（2357）今（25）日表示，陪伴全民居家防疫，盡力滿足大量遠距辦公、居家學習機台需求。因應遠端會議/線上課程所產生視訊、音效、網路等功能設定問題，華碩便民的客服金三角「電話/線上客服」、「MyASUS一鍵檢測」與「24小時線上支援+到府收送」，讓用戶待在家同享VIP待遇、輕鬆維護設備。

針對許多消費者對於新購入的機台操作不熟悉，華碩線上支援各類產品，列出多項常見疑難排解，消費者可依對應的指示操作；或使用「電話/線上客服」，由專業客服一對一即時服務，協助韌體更新、硬體設定、規格資訊、購買通路及報修申請等支援。免付費專線：0800-093-456；行動電話或於國外撥打，請撥付費專線：+886-2-7736-0456。

華碩指出，MyASUS APP具備多種貼心實用功能，「一鍵檢測」診斷電腦健康狀況，給予問題排除建議，快速解決疑難雜症；亦能透過「24小時線上支援」，安排專人「到府收送」(限台灣本島、澎湖本島、金門本島，其餘離島地區請洽客服協助)，免出門也能輕鬆維持日常生活。MyASUS更多詳情參考連結

華碩

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