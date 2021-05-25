華邦攜Ambiq為智慧物聯及穿戴提供超低功耗解決方案

記憶體廠華邦電（2344）今日宣布，將與在超低功耗微控制器（MCU）等多項技術領導者Ambiq合作，結合華邦電HyperRAM和Ambiq Apollo4雙方產品優勢，共同為物聯網終端和可穿戴設備提供超低功耗系統解決方案。

目前，搭配Ambiq Apollo4 系統單晶片（SoC）和華邦電256Mb x8 HyperRAM的混合睡眠模式正在設計過程中，預計2022年量產。混合睡眠模式的功耗僅為正常待機模式的50%，此模式可延長物聯網終端和可穿戴設備的電池壽命。

華邦電表示，AI人工智慧的興起與電池供電設備的創新共同推動物聯網市場的快速增長。萬物互聯為人際交往與人機交互帶來諸多益處，主要應用在智慧居家與智慧工業等領域。

Ambiq的Apollo4軟硬體解決方案，專為電池供電終端設備設計，使其在不損耗電池使用壽命的情況下，可實現更高水準的智慧化。通過搭配華邦電HyperRAM，可增強Apollo4的低功耗優勢，並加快高解析度圖形的載入傳送速率，從而提升性能。

Ambiq架構與產品規劃副總裁Dan Cermak表示，隨著物聯網市場的迅速擴張，各種移動可擕式設備數量快速增長，為使用者提供更理想的產品體驗成為製造商們的普遍追求。基於Ambiq Subthreshold 功耗優化技術平臺，Apollo4可實現更好的超低功耗性能。

同時，通過搭配華邦電HyperRAM記憶體來實現可擴展儲存以支援高解析度顯示和複雜的AI資料集，Apollo4能夠在保持小型終端設備低引腳數的同時提供低功耗的解決方案。

華邦電認為，智慧物聯網，即人工智慧與物聯網的結合，在智慧處理、低功耗以及圖片載入速度、資料和UI顯示等方面對記憶體的性能提出了更高要求。結合HyperRAM和Apollo4的產品優勢，可讓華邦電在超低功耗產品領域樹立了新的標杆，並能夠為客戶提供更簡化的智慧設備設計方案。

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