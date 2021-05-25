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宅在家護台灣 中華電信MOD Hami Video流量飆新紀錄

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

防疫警戒提升，大眾居家時間拉長，帶動中華電信（2412）MOD與OTT平台Hami Video雙雙飆出驚人流量，中華電信表示，MOD的頻道大幅成長三成，包月影片陪伴居家隨點隨看，收視也遽增近三成，其中兒童類影片更暴增近45%，電影類亦攀升超過四成，更驚人的是「家有名師」學習大平台的服務，一口氣衝出翻倍的流量，學習專區點閱第一名的是高中數學。

中華電信表示，MOD整體流量則寫下近三年新高，連帶MOD app的多螢服務也創下近兩年單日最高活躍數，可以收看電影、戲劇、卡通、動漫、紀實、音樂五大類影片的MOD「影劇全享包」客戶自主訂購更爆發性的翻倍成長。

另外，中華電信OTT平台Hami Video，主攻隨處隨時可觀看，在疫情期間創年度最佳成長，Hami Video可在居家移動時用各式螢幕收看，這次也寫下Hami Video單點電影成長六成、電視館成長超過五成的紀錄。

疫情不出門，MOD與Hami Video雙雙飆出驚人流量，中華電信宣布祭出更多優惠陪伴用戶守住家人、守住台灣。

中華電信表示，網路門市新申辦MOD再加碼贈看片金500元，可換多部好萊塢電影，讓居家防疫不無聊；Hami Video更加碼推出不需綁約的「居家娛樂方案」，線上訂閱【電視館】或【影劇館】每月僅99元，優惠推出後，訂閱成長達120%，彈性且豐富的選擇成防疫娛樂首選。

「防疫38」銅板價隨選好片，強檔輕鬆看！

居家防疫期間電影類別受到用戶喜愛，中華電信MOD及Hami Video表示，推出「防疫38」專區，多部強檔電影包括《哥吉拉1.2》、《神力女超人》、超高人氣《名偵探皮卡丘》及史詩大作《魔戒》系列，好萊塢強片一律銅板價38元起。

中華電信 MOD 電影

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