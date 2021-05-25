一人一平板幫弱勢兒少停課不停學 台灣大率先認捐100台

本土疫情持續嚴峻，各級學校停止到校上課延長到6月14日，居家學習的電腦設備需求更加告急。對有些孩子來說，停課等同停學，為快速為弱勢兒童補上教育上的需求，家扶基金會執行長何素秋呼籲各界一起伸出援手，讓弱勢兒少能夠跟其他小朋友一樣如常學習，台灣大哥大（3045）也率先認捐100台平板電腦。

住在花蓮偏鄉由單親媽媽扶養長大的小正 (化名)，家裡唯一堪用的數位設備是媽媽的舊手機；而由祖父隔代教養的小潘，全家仰賴社會補助過活，一部已經用了10多年的電腦就是他的數位學習設備，根本沒辦法進行遠距教學。

長年關懷弱勢兒少學習資源不足問題的家扶基金會調查發現，家中無電腦或平板等設備的弱勢家庭比例高達60.6%，其他即便擁有設備，也大多無法負荷線上學習所需要的效能，這樣的困境，在疫情下更加嚴峻。家扶基金會執行長何素秋呼籲各界一起伸出援手，讓弱勢兒少能夠跟其他小朋友一樣如常學習。

台灣大哥大今（25）日宣佈，繼日前捐贈45,000門4G行動上網門號之後，將與家扶基金會、台灣世界展望會、基督教救助協會以及博幼基金會等4個公益團體合作，發起「一人一平板 停課不停學」公益計劃，透過「微樂志工」平台號召群眾一人認捐一台，共同為弱勢家庭募集619台平板電腦，台灣大率先認捐100台，希望拋磚引玉、集結眾力幫助弱勢學生在防疫期間，不會因為缺乏硬體設備而失去學習權利。

台灣大哥大總經理林之晨表示，雖然近期平板電腦貨源短缺，台灣大團隊仍緊急向廠商調度包含 Samsung Galaxy Tab A7、Lenovo Tab M10 等較適合線上學習的機型，供這次公益專案使用。由台灣大哥大抛磚引玉，率先認捐100台平板，並號召公司主管和同仁響應，獲得熱烈迴響。我們期望透過這個活動，喚起各界關注弱勢家庭數位裝置嚴重不足的問題，讓孩子們面對疫情，也能擁有平等就學的機會，做到真正的「停課不停學」。

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