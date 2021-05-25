宏達電搶宅經濟商機 VIVE指定系列降價最高省3,100元
宏達電（2498）今（25）日推出VIVE指定系列全面降價優惠活動，即日起購買VIVE指定系列享降價優惠，最高省3,100元，再加贈VIVEPORT Infinity 2個月會員，大搶這一波的宅經濟商機。
宏達電表示，鎖定因疫情產生的新型態工作及學習模式，特別推出VIVE指定系列全面降價優惠活動，讓全台消費者在家只要配戴VR頭戴式顯示器，就可體驗宛如置身於另一時空的真實感受，除了各式引人入勝的遊戲，也有多種VR沉浸式運動及學習內容。
宏達電說，隨著全球VR產業的蓬勃發展，VR內容也不斷推陳出新，HTC VIVEPORT推出各式經典熱銷作品，及多款適合全家大小同樂，並同時能兼具運動與學習的VR內容，即使宅在家也可以運動及學習。
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