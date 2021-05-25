在家上學再延長 台灣大號召捐平板電腦

新冠肺炎疫情在台灣持續嚴峻，全國三級警戒、各級學校停止到校上課延長到6月14日，居家學習的電腦設備需求更加告急。台灣大哥大（3045）25日宣佈，繼日前捐贈4.5萬門4G行動上網門號後，將與家扶基金會、台灣世界展望會、基督教救助協會以及博幼基金會等4個公益團體合作，發起「一人一平板 停課不停學」公益計劃，透過「微樂志工」平台號召群眾一人認捐一台，共同為弱勢家庭募集619台平板電腦，台灣大率先認捐100台，希望拋磚引玉、集結眾力幫助弱勢學生在防疫期間，不會因為缺乏硬體設備而失去學習權利。

台灣大表示，在家上學對有些孩子來說，停課等同停學，住在花蓮偏鄉由單親媽媽扶養長大的小正 (化名)，家裡唯一堪用的數位設備是媽媽的舊手機；而由祖父隔代教養的小潘，全家仰賴社會補助過活，一部已經用了10多年的電腦就是他的數位學習設備，根本沒辦法進行遠距教學。

家扶基金會長年關懷弱勢兒少學習資源不足問題，經調查發現，家中無電腦或平板等設備的弱勢家庭比例高達60.6%，其他即便擁有設備，也大多無法負荷線上學習所需要的效能，這樣的困境，在疫情下更加嚴峻。家扶基金會執行長何素秋呼籲各界一起伸出援手，讓弱勢兒少能夠跟其他小朋友一樣如常學習。

台灣大哥大總經理林之晨表示，雖然近期平板電腦貨源短缺，台灣大團隊仍緊急向廠商調度包含 Samsung Galaxy Tab A7、Lenovo Tab M10 等較適合線上學習的機型，供這次公益專案使用。由台灣大哥大抛磚引玉，率先認捐100台平板，並號召公司主管和同仁響應，獲得熱烈迴響。期望透過這個活動，喚起各界關注弱勢家庭數位裝置嚴重不足的問題，讓孩子們面對疫情，也能擁有平等就學的機會，做到真正的「停課不停學」！

台灣大哥大基金會為了解弱勢學子的現況，在政府一宣布全國進入三級防護開始，基金會團隊便開始和相關公益社團深入訪查，第一波與4家公益團體具體盤點出619個迫切需求的弱勢家庭，執行長劉麗惠表示，這次的物資召募，將透過「微樂志工」平台邀請民眾認捐，每一個捐贈都將對應特定公益團體服務的個案，並以公益價讓有心資助者參與，讓個案家中的學齡孩童，面對學校因疫情停課的情況下，仍然可以正常學習。有鑑於政府今天宣布延長全國三級防護與停止上課，弱勢學童缺乏平板進行線上學習的急迫性進一步提升，誠摯邀請各界伸出援手，幫助這些弱勢學童，同時歡迎有需求的公益團體加入「微樂志工」平台，集合眾人的愛心，給予弱勢族群最大的溫暖與關懷。

此外，台灣大哥大基金會也於今年4月與愛自造者學習協會共同開發『機器學習線上遊戲平台(PAIA)』，只要有網路、有電腦，無須任何費用，老師隨時可以用遊戲闖關方式來教導孩子學會未來職場最具競爭力的機器學習(Machine Learning)與AI原理，且支援多種程式語言，不論是孩童或是大人都可輕鬆學習，學生們甚至可以開啟遠端PK賽，成為疫情期間線上學習的最佳助攻王。

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