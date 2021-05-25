中嘉進攻寬頻市場有成 用戶數年增12%勝市場表現

有線電視產業近年面臨有線電視收視戶剪線潮挑戰，積極轉向耕耘寬頻市場，中嘉表示，積極搶進寬頻市場，今年第1季寬頻用戶年增12%，相比於市場年增率的3%，有遠勝市場表現。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）公布2021年第1季有線寬頻用戶數據，截至第季底為止全台有線寬頻使用戶數約600萬戶，相較去年同期成長3%。

據NCC統計，有線電視全國總訂戶數逐年呈現下降趨勢，但隨著OTT等多元收視的興起，家戶影音娛樂需求持續增加。中嘉指出，看準市場趨勢，近年聚焦寬頻服務與影音娛樂推展，以消費者需求為首要考量，持續大手筆投資網路建設、提升服務品質及產品多樣化，2019年推出1G高速寬頻且全經營區100%供裝，去年再推「Home+ tv」4K智慧機上盒應戰，攜手多家串流影音業者與系統台，整合寬頻、數位有線電視與OTT影音娛樂於一體。

中嘉表示，2021年第1季寬頻用戶數較去年同期增長12%，亮眼成績遠超過市場表現；1G寬頻用戶數更較去年同期成長六倍，拉升每用戶平均收入（ARPU）繳出漂亮成績單。

中嘉表示，「Home+ tv」4K智慧機上盒自推出以來每季都有超過2倍的成長；此外，Home+中嘉包月影音(SVOD)訂戶數相較去年也有倍數成長，顯示在有線電視本業以外的寬頻產品、影音服務經營已有明顯效益，並填補了有線電視的用量衰減。

Home+中嘉行銷副總暨發言人顧景琪表示，頻寬越來越高速、應用越來越多元的趨勢下，中嘉持續聚焦寬頻發展和用戶需求，有線電視市場雖然看似衰退，但消費者的需求不但沒有消失反而增加，看到中嘉用戶OTT多元收視的消費行為填補了CATV的用量，創造強勁的成長，未來將持續拓展影音娛樂到居家安全等智慧家庭服務。

另一方面，疫情衝擊台灣，民眾遠距上班、在家學習帶動家用寬頻臨時需求量大增，中嘉17日率先推出防疫宅家120M寬頻 399元優惠案，鼓勵用戶先申辦後安裝享加碼優惠等等，更首推低速率老客戶免加價升速體驗，引發同業效仿。本周針對疫情期間臨時需求，再推6個月短租期防疫專案。

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