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防疫商機大 台灣大助中小企業抗疫及數位轉型

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

疫情持續加溫，許多中小企業在推動居家辦公時，面臨到許多問題，包括公司電話無人接聽、員工無法一起開會等等。為協助中小企業抗疫，台灣大哥大（3045）推出「疫不容遲專案」，整合台灣大雲端總機、高畫質視訊會議軟體(Webex)，以及精準行銷的訂閱制服務，讓公司在居家辦公期間順利度過疫情的考驗。

「台灣大雲端總機」整合手機、話機及桌機功能，只要安裝「台灣大雲端總機」軟體或APP，當有外部來電打到辦公室的桌機時，員工個人手機、筆電也會同時響鈴，即使居家辦公也不擔心錯失重要來電。「台灣大雲端總機」每月最低365元起，費用較一般市話及手機更經濟，溝通也更即時。

在遠端會議方面，台灣大也提供高畫質視訊會議服務，人數多達千人開會也不延遲。台灣大導入高畫質WebEx視訊會議服務，每月1,045元起，可彈性調整會議規模，最多可千人同時遠距開會不延遲，提高工作效率。

此外，由於疫情期間不易與顧客做接觸溝通，更需要透過網路精準行銷。台灣大今年初與國內SaaS業者快豹科技合作推出獨家「電子豹訂閱制」服務，透過簡易的EDM發送系統，便能及時發送產品優惠及促銷資訊，達成精準行銷的目的。

台灣大哥大 雲端 疫情

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