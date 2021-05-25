宏碁旗下ConceptD、Predator系列產品獲2021年iF設計獎

宏碁（2353）今（25）日表示，榮獲2021年iF設計獎肯定，旗下創作者系列ConceptD 3 Ezel筆電及ConceptD 300桌機、電競系列Predator Triton 300 SE電競電腦及Predator X34 S電競顯示器，以及Porsche Design Acer Book RS連同其配件TravelPack RS皆獲此殊榮。久負盛名的iF設計獎，頒發獎項以彰顯宏碁獨特且匠心製作的產品設計；除此之外，宏碁亦在競賽中獲得更高成就，於2017年至2021年在全球5,725家企業中排行前50名、於2017年至2021年在台灣796家企業中排行前3名。

國際知名競賽iF設計獎，自1953年創建以來致力倡導「Design for Good」設計理念，提倡透過設計在生活中的應用與認知，藉以推動社會進步，並提升公眾意識；而宏碁產品經由98名國際級設計專家所組成的小組評選，並在全球約10,000件項目中脫穎而出。

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