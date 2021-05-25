快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

白宮宣布 美國半數成人接種新冠肺炎疫苗完畢

新南向國家5G建設發展 今年採購額度估調高三倍

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
貿協辦理「新南向高效電子零組件線上拓銷團」，助我業者佈局東協國家，圖為新加坡買主洽談。圖/貿協提供
貿協辦理「新南向高效電子零組件線上拓銷團」，助我業者佈局東協國家，圖為新加坡買主洽談。圖/貿協提供

隨著國際間疫情的影響逐漸淡化，新南向國家復甦力道強勁，尤其新加坡 、印尼 、泰國、越南、菲律賓等，今年各國紛紛朝向5G基礎建設發展，對於各種電子零件需求度暴增，由於去年疫情的低基期，買主今年預估採購額度調高300%左右，以因應復甦中的新南向市場。

為協助我電子資通訊業者爭取相關商機，由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會辦理「新南向高效電子零組件線上拓銷團」，助業者布局東協國家，搶佔商機。

貿協表示，本團安排東南亞各大型經銷代理業者、EMS、系統整合商與我商電源大廠星博、光通訊零件廠明虹、車載EVR老廠牌慧友，端子廠信盛精工、PCB日翔軟板、連結器廠佳必琪、電信與光通訊供應商松芯等洽談。

日翔軟板為生產軟式印刷電路板的專業廠商，提供客戶從設計開發到量產一貫的專業服務，具備有完整的全流程生產自製能力，從單面至多層軟板及零件組裝服務，可為客戶提供長期性技術支援。

馬來西亞買主表示，目前大多進口中國大陸成品至馬國販售，買主希望能找到供應商做SKD，因此找上日翔，討論合作開發物聯網裝置用IC載板。

東南亞各國目前開始跟進5G電信設備更換的潮流，本次活動以新加坡、泰國、柬埔寨、越南詢問度最高。我商光纖元件的設備最小訂單量合理、交期穩定，價格實惠，獲得許多買主青睞，在東協的基建專案希望能夠採用我商的光纖元件。

佳必琪近年專注轉型在工業、醫療、安防與車載等物聯網的智能連結（ SCI）產業，現因應全球生產區域化趨勢，產地除中國大陸外，也遍布台北、越南及美國廠，獲東協買主表達進口代理意願。

外貿協會將在2021年持續辦理各項線上拓銷活動，另將於6月23日辦理AIoT線上採購大會，協助我業者無時差與距離掌握全球電子資通訊市場商機。

東南亞

延伸閱讀

新南向國家疫後需求暴增 貿協：採購額度調高3倍

玉山金：下半年發100億可持續債

豐泰 印度廠延長停工

不畏疫情攪局 越南仍舉辦大選

相關新聞

宜鼎發布全系列CANBus模組 加速布局智慧無人系統

工控記憶體模組大廠宜鼎國際（5289）今（25）日發布最新的CANBus系列模組，以完整的外形尺寸和嚴格的工業品質，近來...

華邦攜Ambiq為智慧物聯及穿戴提供超低功耗解決方案

記憶體廠華邦電（2344）今日宣布，將與在超低功耗微控制器（MCU）等多項技術領導者Ambiq合作，結合華邦電Hyper...

日經：全球晶片供應 曝險於台灣30年未更新的水電基建

全球晶片持續短缺之際，舉世最重要的半導體生產重鎮台灣近來卻接連遭逢乾旱、斷電、新冠肺炎疫情的三重威脅。日經新聞引述國內專...

疫情升溫引發停工斷鏈憂慮 PCB業界不悲觀

國內疫情未見明顯趨緩，投顧擔憂，台灣若停工，少了載板、手機板將致產業斷鏈，但PCB業界對此不悲觀，認為目前疫情狀況還不至...

新南向國家5G建設發展 今年採購額度估調高三倍

隨著國際間疫情的影響逐漸淡化，新南向國家復甦力道強勁，尤其新加坡 、印尼 、泰國、越南、菲律賓等，今年各國紛紛朝向5G基...

新iPhone下半年問世 外資：鴻海供應鏈地位不變

雖然近期台灣面臨疫情，不過美系外資出具報告指出，鴻海（2317）本季營運展望不變，第二季營收約與首季持平。且展望近期，鴻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。