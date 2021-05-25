新南向國家5G建設發展 今年採購額度估調高三倍

隨著國際間疫情的影響逐漸淡化，新南向國家復甦力道強勁，尤其新加坡 、印尼 、泰國、越南、菲律賓等，今年各國紛紛朝向5G基礎建設發展，對於各種電子零件需求度暴增，由於去年疫情的低基期，買主今年預估採購額度調高300%左右，以因應復甦中的新南向市場。

為協助我電子資通訊業者爭取相關商機，由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會辦理「新南向高效電子零組件線上拓銷團」，助業者布局東協國家，搶佔商機。

貿協表示，本團安排東南亞各大型經銷代理業者、EMS、系統整合商與我商電源大廠星博、光通訊零件廠明虹、車載EVR老廠牌慧友，端子廠信盛精工、PCB日翔軟板、連結器廠佳必琪、電信與光通訊供應商松芯等洽談。

日翔軟板為生產軟式印刷電路板的專業廠商，提供客戶從設計開發到量產一貫的專業服務，具備有完整的全流程生產自製能力，從單面至多層軟板及零件組裝服務，可為客戶提供長期性技術支援。

馬來西亞買主表示，目前大多進口中國大陸成品至馬國販售，買主希望能找到供應商做SKD，因此找上日翔，討論合作開發物聯網裝置用IC載板。

東南亞各國目前開始跟進5G電信設備更換的潮流，本次活動以新加坡、泰國、柬埔寨、越南詢問度最高。我商光纖元件的設備最小訂單量合理、交期穩定，價格實惠，獲得許多買主青睞，在東協的基建專案希望能夠採用我商的光纖元件。

佳必琪近年專注轉型在工業、醫療、安防與車載等物聯網的智能連結（ SCI）產業，現因應全球生產區域化趨勢，產地除中國大陸外，也遍布台北、越南及美國廠，獲東協買主表達進口代理意願。

外貿協會將在2021年持續辦理各項線上拓銷活動，另將於6月23日辦理AIoT線上採購大會，協助我業者無時差與距離掌握全球電子資通訊市場商機。

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