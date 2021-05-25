新iPhone下半年問世 外資：鴻海供應鏈地位不變

雖然近期台灣面臨疫情，不過美系外資出具報告指出，鴻海（2317）本季營運展望不變，第二季營收約與首季持平。且展望近期，鴻海可望保持其在蘋果業務中的供應鏈地位，且短期內不會出現重大變化。

外資指出，本季鴻海營收當中，消費性電子受惠於手機、遊戲機需求強勁，本季營收雖然會季減微幅個位數，但是與去年同期相比將會大增15%。

此外，電腦產品也會微幅季減個位數，雲端網路產品與元件及其他產品將會季增雙位數，且外資預期，與第一季度相比，利潤率更高。

外資指出，鴻海管理層還表示，零組件的短缺帶來的影響有限，因為鴻海的大多數客戶都具有足夠的規模來確保零組件的供應，這要歸功於他們的業務規模和強大的議價能力。唯一的例外是網通產品，其訂單量較小，因此零組件供應限制所帶來的影響可能更大。

紅色供應鏈對於取代成為蘋果主要供應商野心勃勃，儘管一些投資者也會擔心鴻海在iPhone / iPad組裝業務的競爭壓力不斷上升，不過外資指出，鴻海可望保持其在蘋果業務中的供應鏈地位，且短期內不會出現重大變化。

外資表示，因為新來者需要時間來建立NPI（新產品試產導入量產服務）和零組件製造的功能。鴻海仍將在今年下半年為新款iPhone組裝與不銹鋼外殼的主要供應商；在高階/迷你LED iPad的供應鏈地位也有望保持不變。

鑑於組裝業務的強勁增長，除了利潤率提高之外，鴻海管理層還將專注於最大程度的提高EPS成長。

鴻海今（25）日股價漲幅為3.2%，盤中高點來到每股113.00元。

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