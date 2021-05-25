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倉和面臨陸仿製低價競爭 新產品待發酵短期營運保守

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

太陽能網版印刷廠商倉和（6538）去年下半年以來，面臨陸廠大幅仿製該公司過去研發的PI（聚醯亞胺）精密網版，再以低價搶攻中國市場，導致近一年來該公司出貨下滑，同時，倉和也指出，由於印度政府對中國、東南亞國家課徵高關稅，導致客戶拉貨力道趨緩，加上疫情影響出貨時程，多項原因衝擊下，該公司短期營運保守看待。

倉和去年第4季之後，單季業績降溫，主要由於今年過去二年帶動公司營運大幅成長的產品PI（聚醯亞胺）精密網版，面臨大陸廠商大量仿製，使得原本該公司在大陸市場市佔受到嚴重侵蝕，因此今年以來單月營收表現低於去年同期表現。

除了陸廠低價搶市，衝擊倉和營運表現之外，該公司也指出，另外包括今年以來有新舊產品交替、海空運費大漲、匯率波動加大，也都是影響今年第一季營收、獲利不如預期的重要原因。市場法人也預期，雖然該公司已推出新研發的產品因應，不過，目前倉和新產品仍小量生產，未來發酵仍需時間，第二季營運仍暫以保守看待。

不過，倉和也直言，台灣多數產業都面臨陸廠仿製的問題，該公司已提前研發新產品，即今年已開始向客戶送出認證的CF系列無網結網版新品，倉和表示，無網結網版，將可提供客戶微縮線路、節省漿料以及提高印刷壽命等特點，預料將可受到更多客戶肯定，公司也表示對新品有高度信心，目前不僅已獲得多家客戶驗證且已小量生產中，有助公司未來營運。

倉和也強調，未來將持續針對產品設計、材料技術、製程開發以及設備精進等四大核心技術投入研發，目前也已開發出 CF 系列無網結網版產品，並通過海外客戶驗證、量產，看好倉和後市營運。

營收

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