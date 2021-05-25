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謝金河批彭博戴墨鏡看台灣 建議可以換副眼鏡

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
謝金河。本報資料照片
謝金河。本報資料照片

財信傳媒董事長金河今（25）日在臉書上以「彭博資訊戴上墨鏡看台灣！」為題發文表示，彭博資訊今年以來對台灣的報導似乎都偏向負面，他強調，「這次面臨缺水、缺電、加上疫情擴散，是天降大任給台灣人民，但這幾天大家自動封城，台灣人民展現智慧，我相信可以渡過危機」、「也許彭博也可以換副眼鏡看台灣」。

謝金河說，彭博資訊一向是金融業非常倚重的資訊來源，高燦鳴的科技產業分析，向來受到關注；謝金河認為，今年來彭博對台灣的報導似乎都偏向負面，例如，最早報導說台灣過度依賴半導體產業，會像當年的荷蘭，一個產業獨好，其他產業陷入困境，台灣會得到荷蘭病；謝金河則是認為，台灣其他產業這一年來都有不錯的表現，台灣似乎沒有得到荷蘭病。

謝金河再舉例，彭博報導缺櫃嚴重，威脅全球經濟，台灣受到影響的包括汽車零組件，工具機，塑化，紡織等；最近彭博又說台灣疫情升溫，全球晶片供應瀕臨危險，經濟的不確定性，加上美歐日增產，台灣在半導體產業的主導地位可能逆轉。

謝金河強調，這些都有主客觀因素的依據，可以討論。不過，彭博針對「校正回歸」發言，認為校正回歸削弱官方公信力，台灣政府修正新冠病例數，使未來疫情發展更加充滿不確定性；還有，彭博說，台灣拒買中國疫苗，將自己陷入無疫苗可打的窘境，將衝擊全球晶片產業。

謝金河指出，台灣是不是因為拒買中國疫苗，才會造成沒有疫苗可打的窘境？這有討論空間；校正回歸是把篩檢的確診病例歸到原來的日期，這樣做，也許有理說不清，但可以讓大家比較好判斷疫情發展的趨勢，這是個數字的問題，但不同黨派的人就會出現完全迥然不同的看法，彭博的報導也有被討論的空間。

謝金河認為，一個國家的經濟發展，不會一帆風順，偶爾會遭遇風浪，這次疫情失控，是大家都掉以輕心了，這一段時間國旅大行其道，喜宴照常，還有特種營業，這次疫情又給台灣一次考驗。

謝金河強調，「遇到問題，我們只有全島一命共同面對問題，天天口舌相爭，對台灣不會有什麼幫助」。「這次台灣缺水，缺電，再加上疫情擴散，這是天降大任給台灣人民，這幾天大家自動封城，台灣人民展現智慧，我相信可以渡過危機。也許彭博資訊也可以換副眼鏡看台灣！」，「高盛看台股目標高點19,000點，看法好像比彭博資訊樂觀」。

彭博 謝金河 疫情

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