快訊

被認罪的KGB人質？歐盟封鎖天空制裁白俄「空匪」

綠營黨工之夫反串被抓包 揭露綠網軍手法是另場「認知作戰」

凌華鎖定國防、工業自動化 推新款嵌入式模組

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

緣運算解決方案全球領導品牌凌華科技（6166）今（25）日推出CM5-P1000圖形模組，是業界首款具備NVIDIA Quadro P1000繪圖能力之PC/104嵌入式模組解決方案，為凌華科技高階解決方案再添生力軍，適用於人工智慧（AI）賦能之關鍵任務型應用。該模組採用PCIe/104 Type 1規格（116mm x 96mm），特別針對航太與軍事應用常會面臨的尺寸、重量和功耗（Size, Weight, and Power；SWaP）挑戰而設計。凌華科技身為NVIDIA菁英合作夥伴（NVIDIA Elite Partner），可取得NVIDIA先進的繪圖處理科技和技術支援。

此款PC/104模組由於採用NVIDIA Quadro P1000 繪圖處理器，可取得640 CUDA平行運算處理核心，而達到1.8TFLOPS單精度運算效能。內建4GB GDDR5記憶體容量，擁有128位元記憶體介面和最高96GB/s記憶體頻寬。CM5-P1000系統模組整合4個超高清（Ultra HD；UHD）DisplayPort顯示埠，以及 1組16通道第三代PCIe匯流排介面。

凌華科技網路通訊暨公共建設事業處總經理高福遙表示，在航太與軍事領域服務的工程師，他們需要能夠結合高性能、小尺寸、可靠度等特性的嵌入式科技，而且需確保供應鏈的長期穩定。凌華科技CM5-P1000模組提供我們的客戶模組化產品固有的設計彈性，以及超高強固性。本產品突顯凌華科技對於PC/104規格的持續看重與投入。

身為PC/104嵌入式電腦規格制定者成員，凌華科技善用自身深度專業和廣泛經驗開發這項新產品。CM5-P1000模組即便在最嚴苛的工作環境下，仍能維持正常運行，可克服極端溫度、高海拔、衝擊和振動等挑戰。支援攝氏-40°C 到 +85°C的操作寬溫，並可承受96%的濕度環境。作業系統方面，可支援Windows 10或64位元Linux。

展望未來，PC/104仍將是關鍵任務應用最佳的小尺寸與規格選擇。具備高性能運算能力，CM5-P1000可擔綱天上與地上各項運算工作，適合的應用範圍極廣，包括雷達、情報、監控、偵察、地面無人車、空中無人機、飛彈系統……等等。其他領域還包括與工廠自動化和製程控制有關的應用。

4G 凌華 NVIDIA

延伸閱讀

啟碁新產品 下半年出貨

《惡靈古堡8》夫人降臨《血源詛咒》 大戰瑪麗亞女士3回合反客為主

不要再用遊戲顯卡挖礦了！Nvidia限縮熱門顯卡運算力

《惡靈古堡8》鏡頭解鎖模組 讓你近距離觀察吸血鬼夫人的一舉一動

相關新聞

蘋果幫台積爭取疫苗？ 晶圓一哥：純屬傳言

新冠肺炎疫情在全台擴散，科技業也紛紛傳出染疫，市場昨（24）日傳出，蘋果擔心晶片斷鏈，正協助爭取輝瑞或莫德納生產的疫苗，...

鴻海調整產能 鄭州廠大徵才

印度新冠肺炎疫情肆虐，影響台商印度擴產腳步，鴻海集團啟動全球產能彈性調整應戰，iPhone生產重鎮中國大陸鄭州廠少見於淡...

彭博：台灣半導體優勢恐遭侵蝕

今年2月，衛福部長陳時中暗示，因為中國大陸的政治打壓，台灣直接向德國採購500萬劑疫苗的計畫生變。三個月後的今天，台灣因...

新iPhone下半年問世 外資：鴻海供應鏈地位不變

雖然近期台灣面臨疫情，不過美系外資出具報告指出，鴻海（2317）本季營運展望不變，第二季營收約與首季持平。且展望近期，鴻...

謝金河批彭博戴墨鏡看台灣 建議可以換副眼鏡

財信傳媒董事長金河今（25）日在臉書上以「彭博資訊戴上墨鏡看台灣！」為題發文表示，彭博資訊今年以來對台灣的報導似乎都偏向...

塑化電子吸金 台股盤中大漲274點衝上16600點

鋼鐵與航運類股今天開高後降溫，但塑化與電子股匯聚資金，推升台股盤中一度勁揚逾274點、最高來到16613.16點，站上1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。