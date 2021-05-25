凌華鎖定國防、工業自動化 推新款嵌入式模組

緣運算解決方案全球領導品牌凌華科技（6166）今（25）日推出CM5-P1000圖形模組，是業界首款具備NVIDIA Quadro P1000繪圖能力之PC/104嵌入式模組解決方案，為凌華科技高階解決方案再添生力軍，適用於人工智慧（AI）賦能之關鍵任務型應用。該模組採用PCIe/104 Type 1規格（116mm x 96mm），特別針對航太與軍事應用常會面臨的尺寸、重量和功耗（Size, Weight, and Power；SWaP）挑戰而設計。凌華科技身為NVIDIA菁英合作夥伴（NVIDIA Elite Partner），可取得NVIDIA先進的繪圖處理科技和技術支援。

此款PC/104模組由於採用NVIDIA Quadro P1000 繪圖處理器，可取得640 CUDA平行運算處理核心，而達到1.8TFLOPS單精度運算效能。內建4GB GDDR5記憶體容量，擁有128位元記憶體介面和最高96GB/s記憶體頻寬。CM5-P1000系統模組整合4個超高清（Ultra HD；UHD）DisplayPort顯示埠，以及 1組16通道第三代PCIe匯流排介面。

凌華科技網路通訊暨公共建設事業處總經理高福遙表示，在航太與軍事領域服務的工程師，他們需要能夠結合高性能、小尺寸、可靠度等特性的嵌入式科技，而且需確保供應鏈的長期穩定。凌華科技CM5-P1000模組提供我們的客戶模組化產品固有的設計彈性，以及超高強固性。本產品突顯凌華科技對於PC/104規格的持續看重與投入。

身為PC/104嵌入式電腦規格制定者成員，凌華科技善用自身深度專業和廣泛經驗開發這項新產品。CM5-P1000模組即便在最嚴苛的工作環境下，仍能維持正常運行，可克服極端溫度、高海拔、衝擊和振動等挑戰。支援攝氏-40°C 到 +85°C的操作寬溫，並可承受96%的濕度環境。作業系統方面，可支援Windows 10或64位元Linux。

展望未來，PC/104仍將是關鍵任務應用最佳的小尺寸與規格選擇。具備高性能運算能力，CM5-P1000可擔綱天上與地上各項運算工作，適合的應用範圍極廣，包括雷達、情報、監控、偵察、地面無人車、空中無人機、飛彈系統……等等。其他領域還包括與工廠自動化和製程控制有關的應用。

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