綠色經濟暨航運主題式業績發表會 今日展開
台灣證交所自今(25)日起至5月27日止舉辦3場(共10家)「2021年綠色經濟暨航運主題式業績發表會，可點閱「2021年綠色經濟暨航運主題式業績發表會」。
這次主題式業績發表會採線上方式辦理，敬請觀看WebPro直播或法人說明會(錄影)
這十家業績發表會的公司與時間可參考：https://www.twse.com.tw/zh/news/newsDetail/ff808081791b804e0179652822a900f8
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