許勝雄：5G、汽車電子、智慧醫療是仁寶中長期發展重點

仁寶（2324）致股東報告書今天出爐，董事長許勝雄表示，展望2021年，全球經濟與產業的變化仍然充滿許多不確定性，期盼大環境能逐步從疫後回復至穩定的發展。仁寶憑藉多年建立的穩健基礎，掌握趨勢，對2021年業績展望審慎樂觀，預期能延續去年的成果持續成長。其中 5G、汽車電子、及智慧醫療等業務，更是未來中長期仁寶發展的重點，也將帶動仁寶非筆記型電腦業務(Non-NB PCs) 的營收貢獻，以穩健的步伐朝四成的目標邁進。

許勝雄說，除了追求業績的成長，仁寶也將更專注於獲利的提升，透過各項管理措施及持續自動 化與數位化投入，憑藉全體員工的團隊合作和執行力來達成，進一步提升企業的經濟 價值，同時善盡全球企業公民的社會責任，以回應股東、客戶、合作夥伴等各利害關係人(Stakeholders)對仁寶的期待。

回顧2020年，許勝雄表示，2020年持續受到全球疫情肆虐及國際貿易緊張影響，經濟大環境仍是嚴峻的一 年。儘管產業的不確定性對企業帶來許多考驗，但我們認為「這是最壞也是最好的年代，平凡的我們處在不平凡的一年」。仁寶在不穩定的外在環境下，憑藉客戶的信任與全體員工及合作夥伴們的努力，在2020年達成又一個新的里程碑，財務成果達到 九 年來新高，智慧製造效率持續精進， 業務上也有新的進展。

在多元化業務的發展上，雖然全球消費市場需求疲弱，但仁寶在2020年仍達成了 幾項佳績，包括伺服器及智慧手機(Smartphone)產品出貨達成超過一倍的年成長。以及正式啟用 5G 實驗室，從量產 5G 模組、終端裝置、小型基站、到開發 5G 企業專網，積極布局在工業、農業、醫療、與電競娛樂等四大領域的解決方案。

同時，仁寶在智慧醫療的布局已邁入第七年，布局更臻完整，目前已涵蓋醫療物聯網解決方案、免疫治療方案、AI 輔助醫療、醫療軟體系統、慢性病照護、個人健康管理、及長期照護等七大類別。整體而言，仁寶非筆記型電腦業務的營收貢獻已來到 35%，較前一年度增加 1%。

在智慧製造方面，仁寶近年導入的精實計畫(Lean)與自動化生產(Automation)已逐漸 顯現成果，不僅是製造成本的降低，更是因應快速變化的環境與客戶需求，讓管理與 營運效率更進一步的提升。

在分散生產方面，2020年多項產品業已按計畫在越南及台灣順利量產，仁寶將持續分散產能計畫，提供客戶多元的生產基地選擇，也將持續推動數位轉型(Digitalization)，以提升公司整體競爭力。

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