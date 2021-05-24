疫情改變生活型態 宏碁資訊衝刺雲端居家辦公解決方案

疫情帶來的衝擊，改變了工作學習與生活型態，同時也激發企業加速邁入雲端與數位轉型的旅程，越來越多的公司啟動員工居家辦公，積極佈署遠程偕同運作，確保即時溝通，營運不中斷。 AEB宏碁資訊與200多個全球頂尖技術合作夥伴結盟，為企業提供具全球最佳實踐的雲端服務和居家辦公解決方案，協助企業持續維持高效生產力。

基於微軟Azure雲端服務，宏碁資訊提供的居家辦公整體解決方案，包含「遠距上班差勤方案」、「遠距辧公」和「雲端視訊會議&協同作業」等，擁有顧問團隊協助企業導入並複制如同在辦公室中的場域，從員工上下班打卡機制，遠程登入虛擬辦公室，連結公司內部資源至多方視訊會議和團隊協作等。

所有的應用程式都在雲端，不論員工身處何處都可以連回公司存取工作所需資訊。同時也能為企業開發更多的雲端加值應用，企業更可根據業務目標，彈性使用雲端儲存資料量，大幅控制營運成本。

以製造業為例，為因應遠距辦公期間，需與跨時區廠商共同協作討論模具交付進度，可採用宏碁資訊的「雲端視訊會議&協同作業」解決方案，搭配微軟Teams，其中滿足多人異地辦

公、時差、機敏文件存取和即時協同編修作業。其中透過行事曆排程，可一鍵開啟視訊會議。讓小組成員雖然在異地協作，但仍如臨現場。微軟 Teams 同時也具備IT 管理平台，讓共同作業、會議、通話和應用程式等功能，可集中在一個位置，輕鬆地進行系統管理。

宏碁資訊為台灣唯一具備微軟三大認證資格( CSP、LSP與Azure Expert MSP)的雲端服務商，其中Azure Expert MSP為微軟雲端服務提供商最高標準的認證，宏碁資訊根據這些認證專業，提供企業專屬的雲端顧問服務，而我們深知多數企業IT原生環境是基於地端部署運作，積累數十年地端資訊服務經驗，面對企業從地端上雲端所需要的「地端+雲端」混合型服務需求，提供顧問諮詢、雲端應用客製、智慧雲端管理平台服務，經由我們的客戶成功團隊，全面助力企業利用雲端掌握數位轉型契機，創造新商業價值並建立核心競爭優勢。

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