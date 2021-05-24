快訊

PTT鄉民暴動揪出他自導自演 徐巧芯：認知作戰界史密斯夫婦

疫情改變生活型態 宏碁資訊衝刺雲端居家辦公解決方案

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁資訊與200多個全球頂尖技術合作夥伴結盟，為企業提供具全球最佳實踐的雲端服務和居家辦公解決方案。圖／聯合報系資料照片
宏碁資訊與200多個全球頂尖技術合作夥伴結盟，為企業提供具全球最佳實踐的雲端服務和居家辦公解決方案。圖／聯合報系資料照片

疫情帶來的衝擊，改變了工作學習與生活型態，同時也激發企業加速邁入雲端與數位轉型的旅程，越來越多的公司啟動員工居家辦公，積極佈署遠程偕同運作，確保即時溝通，營運不中斷。 AEB宏碁資訊與200多個全球頂尖技術合作夥伴結盟，為企業提供具全球最佳實踐的雲端服務和居家辦公解決方案，協助企業持續維持高效生產力。

基於微軟Azure雲端服務，宏碁資訊提供的居家辦公整體解決方案，包含「遠距上班差勤方案」、「遠距辧公」和「雲端視訊會議&協同作業」等，擁有顧問團隊協助企業導入並複制如同在辦公室中的場域，從員工上下班打卡機制，遠程登入虛擬辦公室，連結公司內部資源至多方視訊會議和團隊協作等。

所有的應用程式都在雲端，不論員工身處何處都可以連回公司存取工作所需資訊。同時也能為企業開發更多的雲端加值應用，企業更可根據業務目標，彈性使用雲端儲存資料量，大幅控制營運成本。

以製造業為例，為因應遠距辦公期間，需與跨時區廠商共同協作討論模具交付進度，可採用宏碁資訊的「雲端視訊會議&協同作業」解決方案，搭配微軟Teams，其中滿足多人異地辦

公、時差、機敏文件存取和即時協同編修作業。其中透過行事曆排程，可一鍵開啟視訊會議。讓小組成員雖然在異地協作，但仍如臨現場。微軟 Teams 同時也具備IT 管理平台，讓共同作業、會議、通話和應用程式等功能，可集中在一個位置，輕鬆地進行系統管理。

宏碁資訊為台灣唯一具備微軟三大認證資格( CSP、LSP與Azure Expert MSP)的雲端服務商，其中Azure Expert MSP為微軟雲端服務提供商最高標準的認證，宏碁資訊根據這些認證專業，提供企業專屬的雲端顧問服務，而我們深知多數企業IT原生環境是基於地端部署運作，積累數十年地端資訊服務經驗，面對企業從地端上雲端所需要的「地端+雲端」混合型服務需求，提供顧問諮詢、雲端應用客製、智慧雲端管理平台服務，經由我們的客戶成功團隊，全面助力企業利用雲端掌握數位轉型契機，創造新商業價值並建立核心競爭優勢。

雲端服務 宏碁 微軟

延伸閱讀

微軟確定明年6月中旬 全面終止IE 11瀏覽器技術支援

微軟IE瀏覽器叱吒一時 2022年6月終止服務

微軟終於讓IE入土了！2022年6月15日徹底終止服務

微軟證實已「終止開發」Windows 10X 將開放部分功能給現有Win10作業系統

相關新聞

許勝雄：5G、汽車電子、智慧醫療是仁寶中長期發展重點

仁寶（2324）致股東報告書今天出爐，董事長許勝雄表示，展望2021年，全球經濟與產業的變化仍然充滿許多不確定性，期盼大...

疫情改變生活型態 宏碁資訊衝刺雲端居家辦公解決方案

疫情帶來的衝擊，改變了工作學習與生活型態，同時也激發企業加速邁入雲端與數位轉型的旅程，越來越多的公司啟動員工居家辦公，積...

看好劉揚偉帶領鴻海轉型升級 郭台銘連年加碼鴻海股票

根據鴻海（2317）最新上傳的年報顯示，至2021年4月25為止，鴻海董事名單中，鴻海創辦人郭台銘近一年加碼430張鴻海...

市場傳出蘋果為台積電爭取疫苗？ 台積電回應了

新冠肺炎病毒在全台擴散，科技業也紛紛傳出染疫，市場傳出，因蘋果擔心晶片斷鏈，正協助爭取輝瑞或莫德納（Moderna）疫苗...

樺漢朱復銓：智能零售、博彩、製造等業務持續擴大業績

工業電腦大廠樺漢（6414）營業報告書出爐，展望未來，樺漢董事長朱復銓指出，公司在智能零售、智能博彩、智能製造、智能家居...

施振榮呼籲全民補破口 力推台版視訊系統實現WFH

台灣疫情持續嚴峻，宏碁集團（2353）創辦人施振榮出面呼籲，防疫要靠科技，他並呼籲全民要有防疫的危機意識「自我封城」，全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。