看好劉揚偉帶領鴻海轉型升級 郭台銘連年加碼鴻海股票

根據鴻海（2317）最新上傳的年報顯示，至2021年4月25為止，鴻海董事名單中，鴻海創辦人郭台銘近一年加碼430張鴻海的股票，顯示郭台銘看好鴻海董事長劉揚偉，推動的3+3轉型升級策略。

據悉，郭台銘從2019、2020、2021年都有加碼鴻海股票，劉揚偉是在2019年鴻海股東會之後，正式接任鴻海董事長一職。

郭台銘之前表示，鴻海不是家天下，「傳賢不傳子，是我對鴻海股東最大的交代」，科技出身的劉揚偉，已做好鴻海未來五年規劃，鎖定電動車、數位健康、機器人、AI、半導體、5G；郭台銘盛讚，「劉揚偉一定做的比我好」。

郭台銘細數，科技出身的劉揚偉可以帶領鴻海轉型，鴻海已規劃未來五年的發展，要以「3+3」為藍圖，包括電動車、數位健康、機器人等三大未來產業，以及AI人工智慧、半導體與5G等三大核心技術。

劉揚偉則在新出爐的致股東報告書中指出，新冠疫情肆虐，我們面對的是「最壞的環境」，過去十多年習慣與客戶面對面溝通的模式，被迫轉變。但同時，也迎來「最好的機會」，集團「F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0轉型升級」的短、中、長期企業改造計畫，逐步建構出明確的方向。

展望未來，劉揚偉說，將繼續秉持「永續經營」的理念，推動友善環境的良好文化，落實企業公民的角色。其中，「3+3」作為集團重要的長期發展策略，第一步優先將投入新能源汽車產業，讓鴻海在永續經營的道路上能夠加速轉型升級。最重要的也希望能擴大企業版圖，持續為股東創造穩定的報酬以及更高的股東權益。

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