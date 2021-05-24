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市場傳出蘋果為台積電爭取疫苗？ 台積電回應了
新冠肺炎病毒在全台擴散，科技業也紛紛傳出染疫，市場傳出，因蘋果擔心晶片斷鏈，正協助爭取輝瑞或莫德納（Moderna）疫苗給台積電（2330）及員工家屬使用。對此，台積電表示，純屬市場傳言。
截至目前為止，國內新冠肺炎確診人數已經超過4,900人，累計死亡人數有29人，隨著染疫人口遍佈各行各業，科技業也紛紛傳出疫情。
半導體業中，已有台積電、世界先進（5347）、南亞科技（2408）傳出員工確診，大立光（3008）、敬鵬（2355）也有員工確診，到處人心惶惶。
其中，台積電中科廠上周也傳出有員工確診，台積電表示，該員工已入院進行妥善診治，該員工曾近距離接觸者約10餘人，也於當日離廠並進行為期14日居家隔離，目前皆無不適症狀，且此事件不影響公司營運。
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