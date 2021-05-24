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集邦示警 台系太陽能電池及模組廠獲利有下行風險

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
集邦針對台灣太陽能電池及模組廠提出示警，認為上游矽料、矽晶圓價格持續高漲，加上疫情不利太陽能系統裝設，預料未來營收、毛利率及獲利都有下行風險。記者李珣瑛／攝影
集邦針對台灣太陽能電池及模組廠提出示警，認為上游矽料、矽晶圓價格持續高漲，加上疫情不利太陽能系統裝設，預料未來營收、毛利率及獲利都有下行風險。記者李珣瑛／攝影

集邦科技旗下綠能趨勢網（ EnergyTrend）針對台灣太陽能電池模組廠提出示警，認為上游矽料、矽晶圓價格持續高漲，加上疫情不利太陽能系統裝設，預料包括元晶（6443）、茂迪、聯合再生及相關模組廠，未來營收、毛利率及獲利都有下行風險。

EnergyTrend指出，上週太陽能供應鏈價格持續高漲，尤其上游矽料、矽晶圓價格漲幅最高皆達一 成以上，不過模組受終端需求疲軟影響，漲幅為整體供應鏈環節中最低，僅3%內。

其中矽料上漲，主因矽料供不應求的狀態延續，且下游採購方主動抬價，期望以高價求得料源，推升單多晶矽料同步上漲；太陽能矽晶圓方面，也因上游矽料成本攀升，矽晶圓廠紛紛跟進調漲；太陽能模組，受終端需求疲軟影響使漲幅無法擴大。

在生產成本上揚、但售價無法完全反映的情況下，將導致台灣電陽能模組廠如元晶、茂迪、聯合再生未來毛利率有下行風險。另外因台灣電陽能模組廠主要的營收來源為台灣地區，不過受到近日台灣疫情加劇，全台疫情警戒升至第 三級，將影響後續的需求表現，因此營收及獲利皆有下修空間。

太陽能電池 矽晶圓 模組廠

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