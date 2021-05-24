疫起遠距溝通 圓展與大家共同守護家人

甫獲天下雜誌2000大調查評選為2020年最佳營運績效50強企業，名列第8名；稅後純益年增近10倍，是50強中增幅最大的圓展科技（3669），長期深耕視訊會議和教育科技。

去年全球疫情開始爆發，歐美國家尤其嚴峻，各國陸續封城、關校，圓展表示，各式USB視訊會議攝影機，適用於居家辦公及各種會議空間，是政府機關、醫院、企業採用的首選。外型時尚科技，具專業感，簡易安裝、隨插隨用，相容於大多數雲端視訊通訊軟體，輔以AI科技功能，深獲許多政商名流的喜愛，往往是一機難求。

而其實物攝影機、遠距教學攝影機和PTZ自動追蹤攝影機 ，直覺式按鍵操作，簡單易用，讓遠端在家的學生也能看到老師精彩的示範、實驗和生動的教學，成為老師遠距教學的好幫手，需求倍增。

目前國內疫情嚴峻，遠距上課、居家工作也成為大家不得不面對的選擇。圓展強調，紮實的專業技術與協助歐美各國企業、學校與政府機關成功佈建遠距工作、遠距教學的豐富經驗，本著科技服務人群的初衷，期能貢獻所能，與大家一起守護家人。

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