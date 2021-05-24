秀波集團雙喜臨門 邁向下一個50年

深耕永磁材料半世紀的秀波集團，2021年雙喜臨門，最近甫將營運總部正式遷回台北市中山北路五段新建的宏偉大樓，並預定疫情趨緩後於明年在台北盛大舉辦集團50周年慶祝活動。

1971年成立的秀波集團，銷售遍布海內外，包括台、中、港、韓、日、東南亞及歐美等國家，歷經最艱辛的時期，接下來集團發展目標，以開發高附加價值產品為主，同時擴展市占率及營業額。秀波從社子一家做磁鐵的公司，發展到兩岸三地磁性材料重量級供應商，憑藉厚植的實力，讓台灣電子五哥全買單。

為記錄秀波集團橫跨50年的成功發展歷程，獨家授權知識流出版首本完整企業傳記「創業與信仰：秀波50年與創辦人邵天泰傳奇」，記錄50年來創辦人邵天泰及歷任經營者在商場面臨的種種挑戰，以及支撐他們勇於突破逆境的力量，不僅為秀波集團的傳承寫下寶貴的歷史，更是台灣科技業發展史上的重要篇章。

其中包括秀波集團走過1973年及1978年兩次重大的石油危機，1997年亞洲金融風暴及2008年金融危機，以及2011年、2019年中國管制稀土出口 ，集團歷經第一代創業與第二代成功接班，客戶也從傳統生命周期長的馬達、電機廠順利跨入生命周期短的資訊電子業，甚至邁向電動摩托車等節能產業的馬達供應鏈領域，在產業的重要性也隨著市場的變化與企業的轉型不斷提升。

1971年成立的秀波電子，總公司位於台北市士林區，並於三峽、大溪、中國、馬來西亞設有製造與營業據點。集團專業深耕磁性相關產品的開發與製造，舉凡日常代步的汽車、機車、辦公事務機器、電腦用品、行動裝置、相機、家電用品、醫療設備，甚至是劃時代的電動車等，都在其產品應用範圍之內。

秀波集團主要分為新秀波磁能與秀越實業兩大體系，新秀波磁能體系以生產鐵氧磁體為主，客戶多是傳統產業，秀越體系則專攻釹鐵硼加工。釹鐵硼以其體積小、磁性強等特點，符合科技產品輕薄短小的產品需求，因此客戶也以消費性電子廠為主。

早在70年代成立之初，邵天泰即預見研發的重要及對產業成長的貢獻，成立秀波的「研究發展處」，更有為客戶提供「全方位解決方案」的管理概念，並徹底加以實踐。

除了注重研發，邵天泰還特別著重於成本上的控管，抓緊每一個流程與環節，建立提案改善制度，同時實質性激勵、鼓舞員工士氣，改善作業環境，待員工如家人，關懷呵護，讓大家有志一同，最終反映在財務實績，自1971年成立至今從不曾虧損。

2003年自秀波的貿易部門獨立出來的秀越實業，在邵天泰次子邵俊中的帶領下，由初期單純的貿易，轉向專攻釹鐵硼加工，逐步打進資訊電子業的供應鏈，帶領集團順利轉型，至今，包括蘋果、富士康、HP、Dell、Lenovo、Gogoro、Acer、ASUS、HTC、仁寶（2324）等國內外大廠都為其客戶 。

邵俊中自2012年陸續接任秀波電子及新秀波磁能董事長，積極引進高素質人才與運用外部資源，不僅與國內大專院校合作，並透過參與投資創投基金與參與協會，積極與學術單位、研究機構、產業及世界緊密接軌。

從第一任董事長郭修齊、第二任董事長邵天泰手中交棒給兩位董事長陳育男、郭博，卸任後又交棒給現任的董事長邵俊中，秀波的每屆董事長都是在公開透明且無競爭的環境下產生，受到股東們的支持。

邵天泰的經營理念重視「誠意、信用」，他常勉勵同仁「至誠則天下無不成之事，不誠則天下無能成之事。」他將每位員工視為家人一般，更將這樣的心意傳承，用培育、引導的心，帶領企業屹立不搖。重視傳承的秀波，從創辦人的二年級到三、四、五、六、七年級，連八年級生都已進入職場，是少見的「七代同堂｣企業。

書中也詳實記載秀波集團成長的過程中，與日本住友特殊金屬合作夥伴跨兩代的珍貴情誼，以及員工與創辦人、經營者間的動人故事。

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