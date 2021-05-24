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台達電捐贈U+抑菌艙 助雙和醫院防疫

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

台達電（2308）於今（24）日捐贈衛生福利部雙和醫院一座「U+抑菌艙」，是最新輔助防疫的抑菌產品，使用222nm波長之紫外線，能有效破壞細菌及病毒的表面但不傷人體，研究顯示只要照射光線5秒，即可減少表面81%的COVID-19病毒。此次捐贈的抑菌艙將設置於雙和醫院急重症單位出入口，正是醫院防疫期間風險最高的區域，在新冠疫情嚴峻的時刻，為一線醫護人員及病患提供了一個便利、安全、有效的消毒方式。

一般較為常見的消毒方式多為使用消毒液或254nm波長紫外線，但消毒液有殘留和滅菌種類受限的問題，而254nm波長紫外線則能夠穿透角質層，造成皮膚紅腫，甚至增加皮膚癌、白內障等風險，因此只適用於物品器械的消毒。

台達「U+抑菌燈」採用日本Ushio公司在台獨家授權的新光源產品Care222®，其222nm波長紫外線具有與254nm波長不相上下的抑菌能力，但能被人體的角質層阻擋，在不傷人體的同時有效抑菌，經研究證實對廣泛的細菌、真菌甚至COVID-19、SARS、茲卡等魔王級病毒都有顯著的抑菌作用，可應用於醫療、研究環境及其他各類需要抑菌場域。

雙和醫院院長吳麥斯表示，在我們的所有同仁都全心的投入抗疫工作的時候，非常感謝台達捐贈抑菌艙，能夠以零接觸的方式直接進行抑菌，對病患及一線的醫護同仁可以提供立即的幫助，也是多一層的保障。

台達物聯網照明事業處處長王志賢表示，在防堵疫情的緊要關頭，非常感謝所有的醫護人員冒著風險，在第一線守護全台灣的民眾，很開心我們的產品能在這個時候派上用場。台達近年開始發展健康建築相關的解決方案，未來我們會將U+抑菌系列產品與台達樓宇自動化的生物辨識、體溫測量等方案整合，以科技帶給大家更便利、安全、健康的生活。

台達電 醫護人員 紫外線

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