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COMPUTEX聚焦電動車 童子賢：台灣具電控相關技術優勢
COMPUTEX 2021即將於6月線上登場，台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（4938）董事長童子賢今（24）日指出，台灣具電動車電控等相關技術優勢，因應汽車產業的數位化，智能汽車產業極需發展嶄新的生態供應體系，而台灣在全球電動車產業不容缺席。
COMPUTEX 2021即將於6月1~4 日登場，因應新冠疫情，今年COMPUTEX 展改為COMPUTEX CYBERWORLD線上展，主辦單位台北市電腦公會今日釋出理事長彭雙浪及童子賢談話，童子賢以「電動車產業迎接下一波：台灣是全球不可或缺的夥伴」為題簡短致詞。
童子賢指出，台灣具電動車電控等相關技術優勢，從「裝了四個輪子的電腦」發展到「裝了四個輪子的移動資料中心」，因應汽車產業的數位化，智能汽車產業極需發展嶄新的生態供應體系。
童子賢表示，台灣在全球電動車產業不容缺席。台灣多年來在資通訊產業累積的堅實基礎與實力，再搭配現階段在半導體的全球戰略優勢；從周邊產品、車用晶片、電控到行車輔助系統，台灣業者都積極參與。
童子賢認為，從COMPUTEX展將可見到更多智能汽車相關產品及技術應用的展現。 COMPUTEX展從早期資訊電子發展趨勢，到近年數位科技發展、綠色經濟浪潮的推動，如今將在全球智能汽車發展的熱潮下，展現台灣業者的堅強科技實力與合作潛力。
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