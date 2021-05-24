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中美晶及環球晶股東會延開 股利如期發放
中美晶（5483）與環球晶今日宣布，配合政府的防疫政策，原訂分別於6月 24日 與6月22日舉行的股東會，均延後至7/1~8/31之間召開，後續召開日期將由董事會視疫情狀況另行決議並公告。
至於現金股利發放將不受影響，仍依照董事會決議的原定時程辦理， 環球晶將於8月6發放，中美矽將8月13發放， 不影響股東的權益。
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