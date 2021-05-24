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鴻海旗下工業富聯子公司推新品 鎖定智慧製造市場

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
工業富聯與凌雲光合資成立深圳巿富聯凌雲光科技。(圖:工業富聯提供)
工業富聯與凌雲光合資成立深圳巿富聯凌雲光科技。(圖:工業富聯提供)

鎖定智慧製造龐大的巿場潛力，鴻海（2317）旗下工業富聯宣布與凌雲光合資成立深圳巿富聯凌雲光科技，且推出多款全自動質量檢測設備新品，單品檢測時間僅需2.7秒；董事長許興仁表示，「富聯凌雲光專為智慧工廠而生，產品定位鎖定視覺及運控系統產品、智慧專機設備、全流程的自動化智慧產線等各種解決方案」。

工業富聯繼去年戰略投資以機器視覺著名的凌雲光技術後，上週六(5/22)宣布加碼與凌雲光合資成立富聯凌雲光；以專供3C及各種智慧終端螢幕模組外觀使用的全自動品質檢測設備為例，採用凌雲光專利的準直光源成像技術和人工智慧技術，可確實提升效率和良率。

富聯凌雲光副總經理高中偉表示，「它就像是一個機器人，一台設備可以替代檢測線上40-50名工人的工作量。從檢測效率來看，單品檢測時間可以從5.5秒減少到2.7秒。 此外在研發時還對設備進行了柔性化設計，可以針對被檢測產品的快速更新反覆運算」。

此外，高偉中說，現場還發表中框外觀檢測設備、中框螺孔測量設備、中框螺孔缺陷檢測設備等多款新產品。「這些設備可以幫助產線製程解決人工檢測失誤、品質管理量化不足、P&Q無法高效閉環等痛點」。

許興仁強調，「未來這些產品將在富士康體系優先推廣應用，讓機器人在應用中不斷學習，累積海量大數據，形成聰明的大腦，做出更加準確快速的決策和判斷，推動智慧製造技術產品進一步成熟和發展，形成示範效應，進而形成對智慧製造行業的影響力，與多個應用行業形成融合， 助力智慧製造轉型升級 」。

機器人 富士康

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