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鴻海旗下工業富聯 推全自動機器視覺檢測新設備

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
富聯凌雲光董事長許興仁。工業富聯/提供
富聯凌雲光董事長許興仁。工業富聯/提供

鎖定智慧製造巨大巿場潛力，鴻海（2317）旗下工業富聯繼2020年戰略投資以機器視覺著名的凌雲光技術後，上週六(5月22日)宣佈加碼與凌雲光合資成立深圳巿富聯凌雲光科技有限公司(富聯凌雲光)，推出行業首發全自動質量檢測設備為代表的多款新產品，突破產業檢測時間及人力難題，強化工業人工智慧及機器視覺之研發及應用，智慧工廠自此邁入嶄新生態

富聯凌雲光董事長許興仁表示：「富聯凌雲光專為智慧工廠而生，兩間企業優勢互補、強強聯手，產品定位亦鎖定視覺及運控系統產品、智慧專機設備、全流程的自動化智慧產線等各種解決方案。 」

以專供3C及各種智慧終端螢幕模組外觀使用的全自動品質檢測設備為例，採用凌雲光專利的準直光源成像技術和人工智慧技術，可對微弱缺陷精準成像，區分灰塵和真實髒污缺陷干擾，替代手機螢幕IQC、OQC人工外觀檢測，實現50μm點狀缺陷、10μm線狀缺陷的有效檢出，可檢測正面、反面、孔區、 側邊區域的50多種外觀不良，確實提升效率和良率。

富聯凌雲光副總高中偉說：「它就像是一個機器人，一台設備可以替代檢測線上40-50名工人的工作量。 從檢測效率來看，單品檢測時間可以從5.5秒減少到2.7秒。 此外在研發時還對設備進行了柔性化設計，可以針對被檢測產品的快速更新反覆運算。」

此外，現場還發佈了中框外觀檢測設備、中框螺孔測量設備、中框螺孔缺陷檢測設備等多款新產品。「這些設備可以幫助產線製程解決人工檢測失誤、品質管理量化不足、P&Q無法高效閉環等痛點。」高中偉補充。

許興仁說：「未來這些產品將於富士康體系優先推廣應用，讓機器人在應用中不斷學習，累積海量大數據，形成聰明的大腦，做出更加準確快速的決策和判斷，推動智慧製造技術產品進一步成熟和發展，形成示範效應，進而形成對智慧製造行業的影響力，與多個應用行業形成融合， 助力智慧製造轉型升級。 」

智慧設備和智慧生產是智慧製造的基礎，人工智慧在未來「智慧工廠」的落地及前沿技術的研發，不僅讓機器擁有更聰明的「大腦」和更明亮的「眼睛」，也將進一步完善5G、大數據中心、人工智慧及工業互聯網等新基建領域的產品、技術及生態，為製造企業智慧化轉型升級提供有力支撐。

富聯凌雲光科技有限公司成立啟動儀式。工業富聯/提供
富聯凌雲光科技有限公司成立啟動儀式。工業富聯/提供

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