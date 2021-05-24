中美晶：現金股利8月13日如期發放

繼矽晶圓大廠環球晶後，中美晶（5483）今（24）日也公告指出，現金股利將如期在8月13日如期發放，不影響股東的權益。

為配合政府的防疫政策，中美矽晶原訂於6月24日召開的股東會，將延後至7月1日到8月31日之間召開，後續召開日期將由董事會視疫情狀況另行決議並公告。

中美晶指出，現金股利發放將不受影響，仍依照董事會決議的原定時程，於8月13日發放，不影響股東的權益。

中美晶日前董事會已通過去年下半年每股擬配發5.5元現金股利，合計去年每股配息將達9元。

中美晶第1季稅後純益14.61億元，年增5.5%，每股純益2.49元，優於前一季的2.37元。

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