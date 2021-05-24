聽新聞
test
0:00 / 0:00
中美晶：現金股利8月13日如期發放
繼矽晶圓大廠環球晶後，中美晶（5483）今（24）日也公告指出，現金股利將如期在8月13日如期發放，不影響股東的權益。
為配合政府的防疫政策，中美矽晶原訂於6月24日召開的股東會，將延後至7月1日到8月31日之間召開，後續召開日期將由董事會視疫情狀況另行決議並公告。
中美晶指出，現金股利發放將不受影響，仍依照董事會決議的原定時程，於8月13日發放，不影響股東的權益。
中美晶日前董事會已通過去年下半年每股擬配發5.5元現金股利，合計去年每股配息將達9元。
中美晶第1季稅後純益14.61億元，年增5.5%，每股純益2.49元，優於前一季的2.37元。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言