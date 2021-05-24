友達：新竹廠區一員工確診 不影響生產營運

友達光電（2409）23日晚間表示，一名新竹廠區、居住在台北的員工，5月20日出現呼吸道症狀至醫院進行採檢，經檢驗結果確認為陽性，該名員工目前於家中等候至醫院治療，友達將持續關切並提供相關協助。

友達表示，已於5月已啟動分組居家辦公，該名員工於5月14日返回台北住所後，迄今未曾返回廠區內上班。為保障員工安全，友達除了對公共區域加強消毒，該確診員工的工作樓層採取清零原則加強清消，同樓層的所有員工即日起進行居家辦公，並提供中央疫情指揮中心公布的接觸確診者應注意事項予同仁參考遵循。

友達強調，將持續每日關心同仁的健康狀況並提供必要的協助，也將於返回工作崗位前安排快篩檢測。

友達表示，積極配合防疫工作，除了落實員工主動通報和自主健康管理，將跨廠區及內外會議改以視訊為主，並暫停出差及拜訪行程。公司持續關注全球疫情發展與政府的防疫政策，並隨時依照疫情變化做滾動式調整，以保護員工與營運夥伴的安全為最重要職責。此事件不影響生產營運，公司依循個資保護原則，相關細節以友達及政府公開資訊為主。

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