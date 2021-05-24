5G手機零組件訂單修正 PA、LTCC...首波挨砍
5G智慧手機爆發零組件訂單修正潮，原本市況相對清淡的功率放大器（PA），以及供應相對不吃緊的低溫陶瓷共燒元件（LTCC）恐成第一波遭砍單的對象，穩懋、璟德等業者首當其衝。
穩懋今年以來業績呈現「度小月」的狀況，受5G PA營收比重下滑，加上傳統淡季干擾，首季營收降至約60.1億元，季減12%，也不如去年同期，毛利率、營益率也是「雙率雙降」，單季獲利衰退幅度更勝於營收，稅後純益10.95億元，季減14%，年減 30%，每股純益僅2.72元，下探近七季低點。
穩懋不諱言，今年客戶結構有改變，預料手機占比要到下半年才會有顯著拉升；該公司首季產能利用率約八成，第2季產能利用率雖會小幅成長，推升營收季增1%至3%，但毛利率仍有壓，估計本季毛利率落在31%至33%，低於首季的33.5%。
不僅穩懋短線營運走勢疲軟，先前美國PA大廠Skyworks雖在財報會議上端出漂亮的財報，但本季財測並不樂觀，預期儘管營收會優於上季，但獲利恐面臨衰退，透露市場狀況不如預期的態勢。
低溫陶瓷共燒元件（LTCC）方面，璟德身為台灣最大暨全球前三大LTCC廠，該公司不諱言，智慧手機市場需求的確有一些變化，尤其近期5G手機拉貨確實已經不像今年初那麼熱，必須持續觀察是短期受到疫情擴大的影響，還是回歸市場面真實需求。
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