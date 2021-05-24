手機廠 下修5G元件訂單

智慧手機訂單修正潮從4G手機延伸至5G手機，傳出品牌廠已先拿周邊零組件「開刀」，下修5G元件訂單，本季拉貨動能較首季下滑一至三成，主要反映終端需求不如預期。

由於需求降溫比預期快，但上游IC供應吃緊狀況逐步緩解下，原本相關晶片供不應求的盛況也將退燒，牽動半導體、電子代工與零組件廠後市。

業界人士透露，這一波5G手機訂單修正潮，以周邊零組件的感受較明顯，手機廠暫時不敢調整之前嚴重缺貨的主晶片訂單，但也傳出已有主晶片廠開始比照政府進行「疫調」的高規格措施，著手自行調查各大客戶的庫存和銷售情況，避免未來出現燙手的庫存問題，顯示業界已開始針對供需狀況，開始提高警戒層級，擔心市況隨時翻轉。

不具名的晶片廠透露，在之前高度缺貨的狀態下，手機廠即使要調整訂單，初期應該不會從主晶片下手，因此5月看起來還是平穩，目前還在觀察客戶的情況，預估最快6月應該會比較明朗。

業界人士分析，這一波手機市場動能放緩，主要是來自印度疫情干擾當地內需市場，同時衝擊當地手機生產基地，加上馬來西亞、菲律賓、印尼也都傳出疫情，接連影響生產和出貨。同時，推動5G手機力道最大的中國大陸，銷售動能也不如預期，也是使得整體市場發展出現變數的原因之一。

手機零組件廠坦言，缺料的品項還是在缺貨中，但是目前需求下滑，客戶手上又早已建有一定的庫存，原本狂追料的客戶近期確實不追料了，感覺沒有第1季急迫。

零組件廠認為，雖然今年市況較以往佳，但第2季原本就是電子業的傳統淡季，只是第1季太強，大家充滿期待，突然間看到客戶煞車，才會覺得「怪怪的」。

零組件廠指出，因疫情造成不少工廠的產出受限，導致客戶訂單放緩的整體感覺影響沒有那麼大，目前希望第2季完成調整，在第3季恢復動能。

對手機零組件廠而言，這一波手機客戶下修訂單的動作各自感受不同，與首季相比，大約調降一到三成，5月和6月將處於庫存調整期間。

由於市場已出現需求降、供給增的情況，部分警戒心高的晶片廠也開始積極調查客戶端的庫存、實際需求和終端去化情況。法人認為，智慧手機相關晶片或許有機會在第3季提前達到供需平衡。 圖／經濟日報提供

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