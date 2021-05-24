全球四大電子業基地 生產拉警報

新冠肺炎疫情肆虐台灣、印度、越南、馬來西亞等亞洲國家，台灣飽受疫情影響之餘，更面臨缺水與停電問題。台灣、印度、越南、馬來西亞是全球四大電子業生產基地，隨著四地目前各自有難，導致全球電子生產端拉警報，也使得智慧手機等終端市場整體拉貨動能受影響。

印度堪稱今年全球新冠疫情最嚴重的國家，當地手機供應鏈首當其衝，傳出產能降到六成左右，對零組件的拉貨力道也大幅減弱。

越南疫情則自4月下旬起感受到新冠肺炎變種病毒的威力，北江省（Bac Giang）省政府並已要求鴻海集團與立訊暫時關閉當地工廠。

同樣受困於新冠肺炎疫情的馬來西亞，當地有超過50家半導體工廠，在全球封測市場的市占率約一成，同時也是日系被動元件廠重要海外生產基地，主要廠商包括業界龍頭村田製作所和三大鋁質電解電容廠，台廠有華新科、凱美旗下旺詮等。

台灣則面臨疫情、缺水、停電的「三重夾擊」。

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