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鴻海防疫升級 雙北地區員工即起至30日全面居家工作
鴻海（2317）集團防疫升級，今（23）日傍晚指出，因應台灣地區最新疫情發展，即日起至5/30（日）止，工作地位於雙北地區各廠區同仁以及居住地位於雙北地區但在其他縣市工作之同仁，工作日全數採居家上班。
鴻海科技集團最新聲明指出，因應台灣地區最新疫情發展，本公司為維護員工安全，即日起至5/30（日）止，工作地位於雙北地區各廠區同仁以及居住地位於雙北地區但在其他縣市工作之同仁，工作日全數採居家上班。
雙北地區各廠區在5/30(日)含以前，除維護廠區生產、安全之必要人員外，其餘同仁及外包廠商一律不得進廠。
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