廣達證實1員工確診 林口總部明起三天全員居家工作

代工大廠廣達（2382）今（23）日證實，昨（22）日晚上收到政府通知，林口總部有1員工確診，今日已通知總部大樓員工自明（24）日起連續三日在家上班，同時總部大樓與林口其他工廠也將進行消毒作業。

廣達指出，昨日晚上收到政府通知，林口總部大樓有1員工確診；據了解，該員工並無直接接觸確診者，因此並無匡列在防疫名單內，但因家人有接觸，導致該員工染疫。

廣達表示，該員工上周僅1日進辦公大樓，且進去當天是安排在單獨工作間，並無影響到其他員工。但為安全起見，今日已通知所有位在林口總部大樓上班的員工明日起連續三日居家工作。

同時，除總部大樓消毒外，廣達其餘在林口的工廠也將同步進行消毒作業。不過，廣達強調，由於台灣工廠並不在總部大樓，因此生產一切正常。

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