快訊

最後「昭和優雅男」：古畑任三郎的推理落幕

5月24日疫情懶人卡／友達新竹廠1員工染疫 北市警急尋31確診失聯者

支持抗疫能量！大豐捐款千萬、夏普捐南崁國中筆電

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

本土新冠肺炎確診數自5月15日以來連日破百例，全台升至第三級警戒，不少企業持續爆出疫情之餘也繼續捐助相關物資。近日公布的案例中，仍以新北、台北的確診數為多，新北的板橋、中永和等區都已成為高風險熱區。當地主要有線系統大豐有線電視（6184）日前全額補助旗下員工接種疫苗， 大豐有線今天也宣布捐贈1,000萬元防疫基金為新北市的醫護及弱勢族群加油打氣。

大豐創辦人戴永輝表示，本土疫情變得嚴峻，目前看來以雙北地區染疫人數較多，民眾的日常生活不免受到影響，不過前線的醫護更需要民眾支持，身為在地企業必須在這種危急關頭站出來貢獻棉薄之力。

本土疫情漫延導致確診病例攀升，學校教育也快速進入學習與教學的新型態。透過線上平台整合數位教學內容，利用多媒體軟件與網路視訊讓「停課不停學」得以順利運行。但筆電、平板需求大增，造成搶購現象。擔憂弱勢家庭孩子無法立即取得在家學習的設備，台灣夏普聯合台灣玳能枓技（Dynabook Taiwan）在5月21日率先捐出一批筆記型電腦予桃園市立南崁國中，讓弱勢家庭的學子們能不受到疫情的影響持續學習。

台灣玳能科技陳欽信董事長表示，南崁國中為桃園第一所宣佈停課的中學，台灣玳能科技總部 （Dynabook Taiwan）就在桃園南崁。將dynabook筆記型電腦一批贈予市立南崁國中，因部分的孩子在家線上學習時是使用手機，或借用平板，但長時間下來因為受限於螢幕大小或操作介面的限制，讓學習效果打折。希望每個孩子都能在家中一樣可以學習老師們精心籌畫的上課內容，學習不中斷。

疫情 平板 停課

延伸閱讀

桃園50歲婦確診突然失聯 警消全副武裝協尋

金手獎得獎企業送暖 贈中市1萬5千劑快篩試劑抗疫

夏普捐贈筆電予南崁國中 讓弱勢家庭的學習不中斷

台灣夏普聯合玳能 捐贈dynabook筆電予桃園市南崁國中

相關新聞

手機廠 下修5G元件訂單

智慧手機訂單修正潮從4G手機延伸至5G手機，傳出品牌廠已先拿周邊零組件「開刀」，下修5G元件訂單，本季拉貨動能較首季下滑...

台積M系列測試 傳轉至精材

業界傳出，台積電因應新一代iPhone將搭載的最新A系列處理器量產需求，內部開始調整晶片測試策略，倚重旗下封測小金雞精材...

居家上班 小心資安風險

本土疫情升溫，許多企業實施員工分流或在家上班等防疫措施，資安專家提醒，現階段也可能是駭客攻擊最猖獗的時刻，不但可能利用民...

友達新竹廠一員工確診 不影響生產營運

面板大廠友達（2409）23日晚間發出聲明指出，一位新竹廠區同仁5月20日出現呼吸道症狀至醫院進行採檢，23日經檢驗結果...

電信業攜手醫院 打造防疫尖兵

全台防疫總動員，智慧、遠距醫療跟著升級，遠傳針對近期疫情發展，緊急以公益模式支援醫院提供通訊診療門診，目前已與醫療院所洽...

疫情加劇 電信業強攻智慧遠距醫療

新冠肺炎疫情加劇，中央流行疫情中心指揮官陳時中表示，要全面推動遠距醫療，讓民眾接受視訊診療，減少不必要的接觸風險。近年中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。