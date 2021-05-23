支持抗疫能量！大豐捐款千萬、夏普捐南崁國中筆電

本土新冠肺炎確診數自5月15日以來連日破百例，全台升至第三級警戒，不少企業持續爆出疫情之餘也繼續捐助相關物資。近日公布的案例中，仍以新北、台北的確診數為多，新北的板橋、中永和等區都已成為高風險熱區。當地主要有線系統大豐有線電視（6184）日前全額補助旗下員工接種疫苗， 大豐有線今天也宣布捐贈1,000萬元防疫基金為新北市的醫護及弱勢族群加油打氣。

大豐創辦人戴永輝表示，本土疫情變得嚴峻，目前看來以雙北地區染疫人數較多，民眾的日常生活不免受到影響，不過前線的醫護更需要民眾支持，身為在地企業必須在這種危急關頭站出來貢獻棉薄之力。

本土疫情漫延導致確診病例攀升，學校教育也快速進入學習與教學的新型態。透過線上平台整合數位教學內容，利用多媒體軟件與網路視訊讓「停課不停學」得以順利運行。但筆電、平板需求大增，造成搶購現象。擔憂弱勢家庭孩子無法立即取得在家學習的設備，台灣夏普聯合台灣玳能枓技（Dynabook Taiwan）在5月21日率先捐出一批筆記型電腦予桃園市立南崁國中，讓弱勢家庭的學子們能不受到疫情的影響持續學習。

台灣玳能科技陳欽信董事長表示，南崁國中為桃園第一所宣佈停課的中學，台灣玳能科技總部 （Dynabook Taiwan）就在桃園南崁。將dynabook筆記型電腦一批贈予市立南崁國中，因部分的孩子在家線上學習時是使用手機，或借用平板，但長時間下來因為受限於螢幕大小或操作介面的限制，讓學習效果打折。希望每個孩子都能在家中一樣可以學習老師們精心籌畫的上課內容，學習不中斷。

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