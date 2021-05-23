劉揚偉：去年是「最壞環境」也迎來鴻海「最好的機會」

鴻海集團（2317）營業報告書出爐！回顧去年，鴻海董事長劉揚偉表示，由於新冠疫情的肆虐，過去一年，我們面對的是「最壞的環境」，但也迎來「最好的機會」，集團F1.0、F2.0、F3.0的企業改造計畫，逐步建構出明確的方向。同時，劉揚偉強調，「3+3」作為集團重要的長期發展策略，第一步優先將投入新能源汽車產業，讓鴻海在永續經營的道路上能夠加速轉型升級。

劉揚偉指出，由於新冠疫情的肆虐，過去一年，我們面對的是「最壞的環境」，同仁在各地之間往來移動限制變多，過去十多年習慣與客戶面對面溝通的模式，被迫轉變。

但同時，我們也迎來「最好的機會」，集團「F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0轉型升級」的短、中、長期企業改造計畫，逐步建構出明確的方向。

F1.0方面，我們在內部召開公司高階經理人會議，宣示強化法人治理思維並落實「分工、分享、興利、除弊」的推動方向。

在新冠疫情尚未緩解的背景下，擴大運用數位科技工具，服務世界各地品牌客戶的需求，也定期串連全球各地廠區，在過去的一年多裡，共召開160場以上的集團全球防疫暨安全生產會議，建立常態化的生產安全溝通機制，使集團內外的溝通效率與優化速度，不但未因新冠疫情而受限，甚至更優於以往。

F2.0方面，公司成功建立了一套創新工廠數位管理體系，這套創新體系也讓鴻海在中國大陸的成都園區入選世界經濟論壇燈塔工廠，我們成為少數擁有兩座WEF認證燈塔工廠的企業。

在F3.0方面，也是新鴻海的佈局重點，我們規劃「3+3」三大核心技術與三大新興產業，藉此擴大集團技術水平與產業版圖，進而提高獲利的目標。

其中，在電動車領域，公司陸續與美國Fisker汽車、中國大陸吉利汽車、拜騰汽車等夥伴建立合作關係，不斷拓展未來電動車產業的出海口。

劉揚偉指出，在去年10月鴻海科技日（HHTD20），我們宣佈成立MIH聯盟，訴求標準化、模組化、平台化的理念，不僅為業界首創，更大幅地降低電動車的開發門檻，創造一個人人可參與的電動車時代。

短短六個月已有超過一千五百家會員加入，成員遍及海內外五大洲，獲得軟硬體、服務等領域的合作夥伴熱烈響應，其中不乏頂尖企業，這些將是推動電動車產業發展的關鍵佈局。

展望未來，劉揚偉強調，「3+3」作為集團重要的長期發展策略，第一步優先將投入新能源汽車產業，讓鴻海在永續經營的道路上能夠加速轉型升級。

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