鴻海劉揚偉：後疫情時代 宅經濟支撐ICT市場的成長動能

鴻海（2317）集團營業報告書出爐！展望未來，鴻海董事長劉揚偉指出，受新冠疫情影響，居家辦公、居家娛樂等宅經濟持續發燒，帶動從雲端的伺服器與網路通訊，到終端的平板電腦、筆記型電腦、遊戲機等的需求顯著成長。未來的後疫情時代，預估也將是由宅經濟支撐ICT市場的成長動能。

劉揚偉表示，過去公司產品的主要應用領域包括消費性電子產品、雲端網路產品、電腦終端產品及元件暨其他產品等，其中，佔營收比重最高的智慧型手機，雖然硬體發展多年，但高階產品差異化和創新仍持續發生，除了手機的外型越來越輕薄、功能卻仍持續提升，零組件與機構的複雜度和精密度更勝以往外，也進一步衍生出穿戴式裝置等生態系產品藉此提升用戶體驗價值。

劉揚偉指出，我們的高度垂直整合能力及優秀的量產實力，可協助品牌客戶創造價值，提升競爭力，預計可在未來創造出更多發展機會。

此外，受惠於全球持續推動5G通訊基礎建設的發展下，許多客戶在消費終端亦開始陸續推出新產品，帶動公司下一波成長動能。

劉揚偉回顧，上個世紀掛牌前，鴻海只是一家年營業額17.75億元、資本額4.6億元的小企業，當時業務以連結器代工製造為主。現在鴻海營業額已達到5.358兆元，過去30年間業績成長三千多倍，成為一個版圖橫跨亞洲、美洲、歐洲的全球性集團，目前我們在電子代工服務領域（EMS）排名全球第一，市佔率超過四成。

在企業版圖不斷成長的同時，公司也思索著，如何現有營運，如何發掘新的成長動能，秉持著30年上市前，所訂下的「不斷開發新產品新技術，以因應市場的變化」的原則，我們在這幾年來，推動不斷在既有「ICT」產業現況體質調整，因應新產品、新客戶的需求。

劉揚偉認為，過去一年多來，在「3+3」新產業、技術領域發展佈局，也取得超乎預期的成果。在ICT產業現況方面，公司在選擇「對的客戶、對的產品、對的時機」的準則下，挑選具成長性且獲利穩定的電子產品，因此即便大環境受新冠疫情影響，我們仍繳出了一張不錯的成績單，鴻海去年營收5.358兆元，再創歷史新高；稅後純益1,017.95億元，每股純益（EPS）為7.34元。

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