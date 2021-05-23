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夏普捐贈筆電予南崁國中 讓弱勢家庭的學習不中斷

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
夏普捐贈筆電予桃園南崁國中 讓弱勢家庭的學子們學習不中斷，圖為南崁國中家長會張惠鈴會長(右起）、台灣玳能黃郁惠總監、南崁國中許菀玲校長、台灣玳能陳欽信董事長、南崁國中教務主任郭吉倉。夏普/提供
夏普捐贈筆電予桃園南崁國中 讓弱勢家庭的學子們學習不中斷，圖為南崁國中家長會張惠鈴會長(右起）、台灣玳能黃郁惠總監、南崁國中許菀玲校長、台灣玳能陳欽信董事長、南崁國中教務主任郭吉倉。夏普/提供

擔憂弱勢家庭孩子無法立即取得在家學習的設備，台灣夏普聯合台灣玳能枓技(Dynabook Taiwan)秉著取之於社會用之於社會的精神，於5月21日率先捐出一批筆記型電腦予桃園市立南崁國中，以響應政府「防疫不停學」，希望透過中央與地方政府和民間的齊心努力，讓弱勢家庭的學子們能不受到疫情的影響持續學習。桃園市長鄭文燦表示「非常感謝台灣夏普與台灣玳能科技的善心義舉，捐贈筆記型電腦給弱勢學子，適足為社會的表率！」

台灣玳能科技陳欽信董事長表示：「南崁國中為桃園第一所宣佈停課的中學，而台灣玳能科技總部 (Dynabook Taiwan)就在桃園南崁。在當前疫情影響之下，我們深感孩子停課期間若缺乏完善的設備，必將導致學習效能受到影響。因此，將dynabook筆記型電腦一批贈予市立南崁國中，希望每個孩子都能在家中一樣可以學習老師們精心籌畫的上課內容，同時也可以在桃園市政府良好的網路基礎架構及完整的數位教學平台資源下，讓學習不中斷。」

南崁國中許菀玲校長與家長會張惠鈴會長於受贈時共同表示：「非常感謝在地企業台灣玳能的大力協助。我們有部分的孩子在家線上學習時是使用手機，也會透過學校借用平板+AR學習，長時間下來因為受限於螢幕大小或操作介面的限制，讓學習效果打折，因此,南崁國中非常感動台灣夏普與台灣玳能及時的捐贈這一批筆記型電腦，讓我們的孩子學習更有效率。」

台灣新冠肺炎本土疫情漫延導致確診病例攀升，防疫等級逐步提高的同時，學校教育也快速進入了學習與教學的新型態。透過線上平台整合數位教學內容，利用多媒體軟件與網路視訊讓「停課不停學」得以順利運行。

筆記型電腦 疫情 停課

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