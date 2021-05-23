台積工程師染疫 不影響營運
台中市政府昨（22）日宣布，台積電有一名員工確診。台積電說明，該員已入院妥善診治，目前症狀輕微，將持續關切並提供相關諮詢與協助，此事件不影響公司營運。
另外，世界先進也證實，日前桃園三廠新冠肺炎快篩陽性同仁，昨日接到通知PCR採檢結果為陽性，正在檢疫隔離中，公司已進行最高規格防疫部署，生產及營運不受影響。
台中市政府表示，確診案3443為台積電工程師（與案3442為夫妻檔）；台積電回應，該員曾與確診者接觸，進公司後即接獲通知接觸者確診，隨即離場並自主隔離，隔離期間採檢確認陽性。
台積電第一時間追溯公司內該員接觸史，確認其曾近距離接觸者約10餘人，亦於當日離場並進行為期14日居家隔離，目前皆無不適症狀，公司將持續每日監測隔離者健康狀況並提供必要協助，以利後續追蹤，亦已針對該員工作場域及公共區域加強消毒。
台積電表示，此事件不影響公司營運，亦會持續積極配合政府防疫政策，強化防疫作為。為保護個資並遵循法規，相關細節皆以政府公開資訊為主。
世界先進昨日則證實，日前公布的桃園三廠新冠肺炎快篩陽性同仁，昨日接到通知PCR採檢結果為陽性；該名同仁症狀輕微，正在檢疫隔離中，並將依政府規定，於檢疫隔離結束後，再進行七日自主健康管理。
至於此次被匡列同仁，公司已在第一時間進行隔離，並陸續安排必要採檢；目前有進行PCR檢驗同仁，採檢結果皆為陰性。
世界先進指出，得知該名同仁快篩結果為陽性時，公司已進行最高規格防疫部署，生產及營運不受影響。
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