舊世代DRAM短缺 台廠得利
在遠距及5G應用帶動，去年下半年至今利基型DRAM需求大增，其中又以成熟產品DDR3最搶手，主因過去幾年DRAM大廠逐漸淡出DDR3，可供給量大幅減少，但市場固定需求仍在，所以當前DDR3漲幅更甚主流產品DDR4，有利南亞科、華邦電和力積電等台灣業者。
外媒報導，十年前DDR3占整體DRAM市場比重達七成，隨三星、SK海力士將投資轉向先進產品，同步縮小DDR3生產，且美中摩擦也導致DDR3供應減少，加上大廠將產能移轉至CMOS製程，小廠轉至NOR Flash／PMIC／DDIC等應用影響，DRAM市場「舊世代產品」DDR3面臨缺貨。
DDR3短缺嚴重，價格較去年下半年低點飆升至今近一倍，漲幅遠高於DDR4的主流產品，據悉，DDR4主要使用於最新款PC等用途，DDR3則使用於電視等家電、汽車導航系統等。
TrendForce報告指出，目前DRAM下游需求仍看好，預期下半年原廠擴產將趨積極，台廠方面包括南亞科、華邦電和力積電等表現甚至優於三星等大廠，主因在此波DRAM漲價潮，利基型DRAM領漲且漲幅最劇，三大台廠皆趁勢將部分產能轉移至自身最具優勢產品，以達到生產效益最大化。
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